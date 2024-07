Eckardstein stammt aus Düsseldorf, hat in Salzburg und Berlin bei renommierten Professoren studiert und zahlreiche wichtige Wettbewerbe gewonnen. Liest man seine Biografie, erfährt man von Auftritten mit großen Orchestern, Tourneen auf der ganzen Welt und von begeisterten Besprechungen seiner Konzerte und CDs. Mittlerweile ist er selbst Professor für Klavier an der Musikhochschule in Köln.