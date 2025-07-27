- Die Strenge aus Graz
Einst war Pia Hierzegger der sonderliche Sidekick an der Seite von Josef Hader. Jetzt bringt die Österreicherin ihr Regiedebüt „Altweibersommer“ ins Kino. Er handelt von Routine, verblichenen Lebensentwürfen und überraschenden Wendungen – Themen aus dem echten Leben.
Immer wenn man „so eine Strenge“ brauchte, habe man auf sie zurückgegriffen, sagt die Schauspielerin Pia Hierzegger. Und wundert sich über all diese hartgesottenen Frauentypen mit dem unvergleichlichen österreichischen Schmäh, mit denen man sie sofort in Verbindung bringt. Auch in Deutschland. Es sind Frauen, bei denen man immer den Eindruck gewinnt, nichts könne sie aus der Fassung bringen. Dabei sei sie im richtigen Leben viel empathischer, als es ihre Figuren vermuten ließen, sagt Hierzegger über sich selbst.
Was sie bei solchen Rollen am meisten herausgefordert hätte? – Lebensentwürfe auszuprobieren, die ihr im normalen Leben so wohl nie begegnen würden. Da ist zum Beispiel die Rolle der abgebrühten Mao in Michael Glawoggers Sex-, Drogen- und Rock-’n’-Roll-Trilogie „Nacktschnecken“, „Contact High“ und „Hotel Rock ’n’ Roll“, mit der Hierzegger 2004 der Durchbruch gelang. Als clevere Gelegenheitsdealerin, die davon träumt, ins große Filmbusiness einzusteigen, überredet sie in dem Dreiteiler ihre erfolglosen Kumpel Johann (Michael Ostrowski) und Max (Georg Friedrich), es mal gemeinsam mit Pornofilmen zu versuchen: „A Video, verstehst. Studenten und Studentinnen. So Sex und so. Technisch gor net aufwendig. So wie jeder halt so filmt im Urlaub. Oba scho richtig“ – so die Einladung des Möchtegern-Zuhälters Schorsch, der versucht, ihnen die Geschäftsidee schmackhaft zu machen. Schon bald aber merken die drei, dass sich das große Businessversprechen – „viel Sex, viel Spaß und viel Geld“ – doch nicht so leicht verwirklichen lässt.
