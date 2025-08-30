- „Finstere Zeiten sind gut für Komödien“
Gerade in einer Welt, die wenig Anlass zum Lachen gibt, sollte man Komödie spielen. Der Philosoph Robert Pfaller im Interview über Krisen und Humor, Lachen und Philosophie sowie über die Frage, ob nicht doch noch alles gut werden kann.
Robert Pfaller ist einer der derzeit wichtigsten Philosophen im deutschen Sprachraum. In seinen Büchern beschäftigt sich der 63-jährige Österreicher mit Lust und Unlust in der Kultur. Jetzt hat Pfaller mit „Das Lachen der Ungetäuschten“ ein Buch über die Komödie veröffentlicht.
Herr Pfaller, der große Vicco von Bülow hat einmal den schönen Satz geprägt: „Ich lache gern, wenn es passt.“ Wann passt es bei Ihnen?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.