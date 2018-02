Witze über Auschwitz und Srebrenica sind nicht respektlos

Sollten wir dann wirklich überrascht sein, dass einer der Witze aus Sarajevo, als die Stadt unter Belagerung stand (und aufgrund serbischer Bombenangriffe die Gaszufuhr oft unterbrochen wurde), lautete: „Was ist der Unterschied zwischen Auschwitz und Sarajevo? In Auschwitz ist ihnen zumindest nie das Gas ausgegangen.“ Oder was ist mit diesem grausamen Witz, der unter den Überlebenden des Srebrenica-Massakers beliebt ist? (Um diesen Witz zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass vor Jahrzehnten, als man zu einem Metzger ging, um etwas Rindfleisch zu kaufen, der Metzger gewöhnlich fragte „Mit Knochen oder ohne?“ – Knochen wurden hinzugefügt, um die Rindfleischsuppe schmackhafter zu machen.) Also, der Witz geht so: Nach dem Krieg kehrt ein Flüchtling aus Deutschland nach Srebrenica zurück und will dort ein Stück Land kaufen, um ein Haus zu bauen. Also fragt er einen Freund nach dem Grundstückspreis, und der Freund antwortet: „Es kommt darauf an – willst du es mit oder ohne Knochen?“ So geht man mit einem Trauma um, das noch nicht richtig betrauert und symbolisiert werden kann – man verwandelt es in einen Witz. Es ist nichts Respektloses darin, im Gegenteil: Solche Witze implizieren das Bewusstsein, dass die Erinnerung noch zu frisch ist, als dass sie zum ein Teil des Trauerprozesses sein kann.