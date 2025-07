„Als ich lesen musste, dass ein Sommerinterview geplant sei (...) von der ARD mit der Anführerin dieser gesichert rechtsextremen Partei, fand ich, da müssen wir als politische Kunst intervenieren und das etwas schöner gestalten“, so ein gewisser Philipp Ruch in der jüngsten Podcast-Folge von Paul Ronzheimer. Ruch ist ein deutscher Aktionskünstler, Gründer des „Zentrums für Politische Schönheit“ und in dieser Rolle auch Hauptverantwortlicher für die Störaktion beim jüngsten ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel.

Es ist ein gutes, ein hörenswertes Gespräch, das Ronzheimer mit Ruch geführt hat, weil es interessante Einblicke in die Gedankengänge eines Mannes liefert, der tief überzeugt davon scheint, dass die AfD die Reinkarnation der NSDAP ist und wir im Prinzip kurz vor der Wiederkehr des Dritten Reiches stehen. Mit allen Folgen, die Ruch daraus für sein eigenes Tun als politischer Aktionskünstler ableitet, und mit all der Hybris, die er abrufen muss, um sich stets einzureden, einen einzigen großen antifaschistischen Kampf zu führen – notfalls sogar gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn der nicht macht, was Ruch von ihm will.

„Die ARD hat sich eben vorgenommen, Sommerinterviews zu machen, das sind so nette Plauschrunden, das sind nicht so konfrontative, nicht investigative Formate, sondern eben Formate, in denen man sich so ein bisschen zurücklehnt und entspannt in die Sommerferien übergleitet“, kritisiert Ruch im Gespräch mit Ronzheimer. Und weil dem so ist, hat er am Sonntagabend eine kleine operative Einheit der „Die Guten“ ins Regierungsviertel beordert, um dort ein bisschen Krach gegen das Sommerinterview mit Alice Weidel zu machen. Dafür wurde unter anderem „Scheiß AfD“ als astraler Gesang in Dauerschleife über Lautsprecher eines eigenen Trucks ausgespielt. Aktionskunst auf dem Niveau eines Abi-Streichs, lässt sich festhalten.

AfD-Kritik ohne Holocaust-Verharmlosung

Ruchs Angst vor der Wiederkehr des Dritten Reiches jedenfalls wird im Podcast spür- und hörbar. Darin führt er aus:

„Ich wundere mich manchmal, weil ich denke, wir hatten den politischen Rechtsextremismus in Deutschland schon einmal an der Macht und er war exterminatorisch, sofort, schlagartig. Er hat den Zweiten Weltkrieg angezettelt und für das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit, den Holocaust, gesorgt. Und deswegen finde ich, eigentlich sind alle anderen begründungspflichtig, die die AfD in Schutz nehmen möchten, warum der neue politische Rechtsextremismus jetzt anders gesinnt sein sollte, bessere Absichten hegen sollte, wenn er doch schon offen zugibt, 25 Millionen Menschen aus dem Land deportieren zu wollen.“

Auf den berechtigten Einwand von Ronzheimer wiederum, dass die jüngste Störaktion des „Zentrums für Politische Schönheit“ der AfD womöglich mehr nutzen als schaden könnte, fühlt sich Ruch sogar motiviert, seine Aktion in eine Linie mit dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 zu stellen. Auch Stauffenberg, so Ruch, sei vorgeworfen worden, sein Anschlag sei nur Wasser auf die Mühlen der NSDAP gewesen. Merke: AfD-Kritik ohne NS- und Holocaust-Verharmlosung und moderner Antifaschismus ohne ins Groteske abdriftende Selbstüberhöhung scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.

Nach der Pfeife des Staates tanzen

„Ihr Kampf ist nicht besonders erfolgreich, wenn wir uns die Umfragewerte ansehen“, stellt Ronzheimer dennoch treffend fest. Und weil dem so ist, offenbart Ruch in diesem Gespräch auch eine große Hilflosigkeit. Getrieben von der eigenen Paranoia und gekränkt davon, dass diese nicht alle im Land teilen. Nicht einmal die ARD, welche die Chefin der quasi Nachfolgerin der NSDAP eingeladen hatte. Laut Ruch eine „Dreistigkeit“. Er wirft der ARD vor, damit „gegen die Institutionen dieses Staates“ gehandelt zu haben. Ruch über die Einstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“: „Was nützt denn diese Einstufung, wenn sich die öffentlichen Sendeanstalten nicht daran halten?!“

Und hier wird es dann ehrlicherweise auch ein bisschen lustig. Ein Mann, der nichts mehr zu fürchten scheint als die Wiederkehr des Faschismus, beklagt sich in einem Podcast darüber, dass der Journalismus nicht nach der Pfeife des Staates tanzt. Geht es nach Ruch, so lässt sich folgern, ist der Journalismus also nicht etwa die viel zitierte vierte Gewalt, die den Mächtigen auf die Finger schauen und unabhängig von staatlicher Beeinflussung agieren, sondern sich zum verlängerten Arm von Verfassungsschutz und Co. degradieren sollte. Letztlich fordert Ruch damit nichts anderes als die (Selbst-)Gleichschaltung der Medien im Sinne staatlicher Narrative.

Dass er angesichts der großen antifaschistischen Mission, auf der sich Ruch wähnt, da nicht infolge seiner eigenen Aussagen gegen sich selbst protestiert, gelingt übrigens nur deshalb, weil Ruch brav entlang der Selbstbeschreibung des Verfassungsschutzes argumentiert. In dem Sinne, dass eine Behörde, die von sich selbst behauptet, die Verfassung zu schützen, zwangsläufig auch im Recht sein und zu den Guten gehören muss. Eine hochgradig naive Sichtweise auf das Verhältnis von Staat und Macht – und einmal mehr fragt sich der verblüffte Zuhörer, was eigentlich aus der aufmüpfigen Linken von einst geworden ist?

Ruch und Co. haben die Kontrolle verloren

Was Ruch zudem partout nicht versteht oder nicht verstehen will: Entscheidend für den Höhenflug der AfD ist nicht, ob die ARD diese Partei einlädt oder nicht. Denn die AfD hat sich ihr eigenes Medienuniversum bereits gebaut, insbesondere in den sozialen Medien; hat sich also längst emanzipiert von dem, wie politische Kommunikation früher einmal funktionierte, und auf wen man dafür als Partei – namentlich: die klassischen Medien – einmal angewiesen war. Damals, in einem Land vor unserer digitalen Zeit.

Aktionskünstler Ruch /

picture alliance/dpa | Michael Reichel

Obendrein haben Ruch und sein „Zentrum für Politische Schönheit“ auch noch innerhalb kürzester Zeit – und zwar noch während der Störaktion am Sonntagabend, um genau zu sein – bereits die Kontrolle über die Deutungshoheit über die eigene Aktion verloren. In den sozialen Medien etwa machen längst Theorien die Runde, die ARD könnte mit den Störern unter einer Decke stecken. Und selbst Medien, die nun wirklich nicht im Verdacht stehen, irgendwelche Sympathien für die AfD zu hegen, kritisieren die Aktion, darunter die Süddeutsche Zeitung.

Flucht ins Rhetorische

Ruch wiederum tut im Podcast dann noch exakt das, was in linken Kreisen gerne getan wird, wenn einem die Argumente ausgehen: Er flüchtet sich ins Rhetorische. „Ich habe die AfD sehr gerne an diesem Punkt, wo sie Opfer sind oder sich als Opfer inszenieren. Wollen Sie das Gegenteil? Wollen wir sie als Täter sehen? Ich mag sie in der Ecke.“ Mit solchen pseudo-philosophischen Sätzen lassen sich womöglich junge Antifa-Aktivisten beeindrucken, wenn man gemeinsam bekifft auf der Couch sitzt. Für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Politik und den gegenwärtigen Entwicklungen in der deutschen Parteienlandschaft taugen sie aber ungefähr so viel wie die Lektüre dieser Glückskeks-Sprüche, um eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu finden.

Aber vielleicht liegt der Autor dieser Zeilen auch falsch – und Ruch liegt richtig. Schließlich hat er, wie er im Podcast noch stolz berichtet, „tatsächlich die letzten Jahre die NSDAP studiert“. Da spricht nichts dagegen, lässt sich anmerken. Aber zur Wahrheit gehört auch: Eine Nazi-Obsession macht einen noch nicht zum neuen Stauffenberg.