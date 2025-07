Solche Bestimmungen lassen sich wieder aufheben, aber sie hinterlassen Spuren. Wer erinnert sich noch an das Frühjahr 2020, als Menschen mit dem Grundgesetz unter dem Arm von der Polizei angehalten wurden, an den Dezember 2020, als der sächsische Ministerpräsident „ganz klare, autoritäre Maßnahmen des Staats“ forderte, oder an den Dezember 2021, als Olaf Scholz in einer Art Verfassungsamnesie unmittelbar vor seiner Wahl zum Bundeskanzler erklärte: „Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr.“