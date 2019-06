Dass das dritte der großen christlichen Feste, Pfingsten, das am wenigsten bekannte ist, liegt gewiss auch am beklagenswerten Zustand der hiesigen Kirchen. Wer sich aus gefallsüchtigen Gründen mit dem Zeitgeist arrangiert, hat keinen Raum, keinen Atem, keinen Gedanken frei für den Geist. In ihren Spitzenfunktionären zeigen sich katholische und evangelische Kirche fest entschlossen, Spiritualität durch politischen Aktionismus zu ersetzen. Konsequenterweise wird an Pfingstsonntag im Berliner Dom eine ökumenische Pfingstvesper von „Fridays for Future“ mitgestaltet. Solche liturgische Entgleisung zeigt: Selten war der Geist gefährdeter, selten nötiger, auch und gerade bei denen, die ihn von Amts wegen im Mund führen.

Doch das Unverhältnis zum Geist reicht weit über die Kirchen hinaus. Wir leben in geistfernen Zeiten, weil wir den Geist zu schätzen verlernt haben. Und weil er uns abtrainiert worden ist. Dies- und jenseits der sozialen Medien regieren Bauchgefühl, Rechthaberei, Subjektivismus. Zusammengehalten werden diese drei von einer umfassenden Verachtung des Geistes. Was nämlich zeichnet den Menschen als Geschöpf aus? Dass er neben der Seele einen Geist hat, der auf Austausch angelegt ist und auf Distanz zu sich selbst. Dass er, der einzelne Mensch, die Person, nicht nur ein unergründliches Herz hat, sondern auch einen mitteilbaren, schöpferischen Geist. Der Geist ist keineswegs „Widersacher der Seele“, sondern deren notwendige, schöne Ergänzung. Wer hier wie weiland Ludwig Klages (und heute die deutschen Grünen) antagonistisch denkt, landet im Irrationalismus.

