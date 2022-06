Und wieder ist in Berlin eine Ära zu Ende gegangen. Vor gut einer Woche schloss die Roßschlachterei Bredel in Berlin-Spandau endgültig ihre Pforten. Damit endete eine lange Tradition. Der 1896 gegründete Familienbetrieb war der letzte seiner Art in Berlin. In dem kleinen Ladengeschäft wurden Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung angeboten, auf Bestellung auch Pferdemark und frisches Hackfleisch. Zwar sind Produkte aus Pferdefleisch auch weiterhin in Berlin erhältlich, da es im Brandenburger Umland noch einige Betriebe gibt. Doch abgesehen von einigen „Inseln“ hat Pferdefleisch in Deutschland generell einen schweren Stand. Aber warum ist das so?

Keine Massentierhaltung, umfassende Kontrolle Am Geschmack und der Qualität kann es nicht liegen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) verweist darauf, dass Pferdefleisch nur etwa halb so fett wie Rind sei und dabei ähnlich proteinreich. Sein Geschmack ist kräftig und ähnelt dem des Rindfleischs, ergänzt durch eine ganz leicht süßliche Note. Die Produkte stammen in Deutschland weder aus Massentiertierhaltung noch aus industrieller Verarbeitung, sondern aus handwerklichen Betrieben. Die Produktpalette ähnelt der von Schweinen und Rindern bekannten: Braten- und Schmorstücke aus verschiedenen Partien, Brüh- und Rohwürste, Schinken, Rouladen, Gulasch. Veterinärkontrolle und Kennzeichnung sind umfassend geregelt, etwa durch den EU-weit verbindlichen Equidenpass, in dem ein Schlachtpferd bereits nach der Geburt als solches deklariert wird und entsprechenden Restriktionen bei der Medikamentengabe unterliegt. Eine nachträgliche Deklarierung als Schlachtpferd ist nicht möglich.