Die Geschichte, um die es hier geht, ist aber nicht in den Gesammelten Werken von Sigmund Freud aufgeschrieben, ist kein Nachklapp zu seiner „Geschichte einer infantilen Neurose“. Nachzulesen ist sie vielmehr in einem Offenen Brief, den ein gewisser Konstantin Kugler vor zwei Tagen auf „WeAct“, einer Petitionsplattform der Kampagnen-Organisation Campact, hochgeladen hat. Der Empfänger: Robert Habeck. „Lieber Robert“, heißt es in diesem Schreiben fast unangenehm privatim, „die Zeiten sind anspruchsvoll und fordern viel von vielen.“ Es brauche daher Menschen – und noch wichtiger Führungspersönlichkeiten – wie eben den in diesem Brief angesprochenen Robert. Hoffnungsträger, die eben nicht einfach entschwinden dürften: „Du hörst zu, wägst ab, fühlst mit, suchst die Verantwortung und willst die Zukunft mit und für die Menschen gestalten. Du widersetzt dich dem oftmals rückwärtsgewandten, zynischen und entmenschlichten Diskurs und stehst ein für Verstand, Zusammenhalt und Zuversicht.“