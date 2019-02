Herr Mentrup, warum gehört Peter Sloterdijk für Sie zu den wichtigsten Intellektuellen? Ist er verdient auf Platz eins?

Ich gratuliere ihm dazu sehr herzlich und auch ganz persönlich! Peter Sloterdijk ist ein markanter Denker, der Position bezieht und den Widerspruch nicht scheut. Sowohl seine Inhalte, die Art, wie er sie als Person vertritt, ja geradezu verkörpert, und nicht zuletzt seine schonungslosen Formulierungen in den gesellschaftspolitischen Analysen machen ihn für die Medien und die Öffentlichkeit hoch interessant. Peter Sloterdijk nimmt in der Liste den Rang ein, der ihm gebührt. Wenn Sie so wollen, ist er ein Influencer alter Schule – aber eben nicht, um sich ihm massenkonform anzuschließen, sondern um die eigene Hirngrütze zum Schwingen zu bringen.

Was fasziniert Sie an seinen geäußerten Gedanken besonders?

Peter Sloterdijk ist als Philosoph ein Universalgeist: Sein Wissen über die Geistes- und Kulturgeschichte und seine Fähigkeit zum Überblick über die Komplexität der Gegenwart sind einzigartig. Er bewegt sich auf dem Gebiet historischer Fragen mit der gleichen Sicherheit wie im aktuellen Politikgeschehen, in der gesellschaftlichen Analyse ebenso wie im weiten Feld der Wissenschaften. Und alles verbindet er mit einem philosophischen Netz, das sich dann an der Aktualität der Lebensumstände und Ereignisse orientiert. Sein Denken findet nicht in einem philosophischen Wolkenkuckucksheim statt, sondern als lebensbezogenes Sezieren, Durchdenken und Durchdringen der Verhältnisse.

Was mich beeindruckt, ist seine Fähigkeit, die Erkenntnisse auf wenige Aussagen zu reduzieren, die, oft eine ungewohnte bis unerwartete Perspektive einnehmend, in sprachlicher Auskleidung und Zuspitzung gegen den (Sprach-)Strom das zeitgeistliche Denken erschüttern oder gar sprengen – und gleichzeitig bietet er eine Conclusio an, die alle an der Diskussion Beteiligten zu einer neuen Ausrichtung einlädt. Allerdings auf höherem Niveau und ohne eine erleichternde Schwarz-Weiß-Simplifizierung.

Treffen Sie sich denn ab und an mit ihm, um ein bisschen zu philosophieren? Worum geht es dann?

Aus Anlass seines 70. Geburtstags haben wir in Karlsruhe ein großes Symposium ausgerichtet, zu dem viele seiner wissenschaftlichen Weggefährten eingeladen waren. Die haben gut gemeinsam philosophiert, und mich als Zeitzeugen hat es erfreut und bereichert. An ihn kam aber niemand heran, und so konnte er sich umso leichter erstmals öffentlich auch von einer emotional gerührten Seite zeigen. Im Übrigen ist es nicht einfach, ihn in Karlsruhe zu treffen, Peter Sloterdijk ist viel in der Welt unterwegs.

Inwieweit hat Karlsruhe vielleicht Einfluss auf ihn genommen?

Sicherlich nimmt jeder Ort des Geborenwerdens, Aufwachsens, Reifens und Lebens auf die Entwicklung eines Menschen Einfluss – so auch Karlsruhe auf die Menschwerdung Peter Sloterdijks. Er selbst könnte dazu sicherlich selbst mehr sagen, prägt doch auch die Zeitgeschichte der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts den biographischen Hintergrund dieses Karlsruhers. Der Philosoph und Freigeist Sloterdijk ist von Karlsruhe allerdings nicht in einer Richtung geleitet worden.

Denn Karlsruhe ist geprägt von badischer Lebensart und Gelassenheit und damit vor allem von einem Lebensgefühl, das keinen Wettbewerb anheizt und gleichzeitig ein Lebensumfeld schafft, das sehr offen und neugierig auf neue Gedanken und Ideen reagiert. Die Kreativität entsteht hier nicht im hektischen Wettbewerb gleichartig Kreativer um den aktuellen Champion, sondern im unaufgeregten Sicheinlassenkönnen auf neue Ideen. In Karlsruhe lässt es sich ohne Leistungszwang denken und entwickeln. Und in Karlsruhe bleibt jeder weiterhin in diesem Lebensgefühl geerdet, auch wenn er mit seiner Idee Weltspitze ist. Peter Sloterdijk bleibt in seiner Geburtsstadt immer in erster Linie Karlsruher Bürger.

Ist Karlsruhe demnach so etwas wie das badische Königsberg, wo der Philosoph Immanuel Kant einst wirkte?

Solche Vergleiche hinken immer, würden sie doch den zeithistorischen Bezug negieren. Aber es fällt schon auf, welche Dichte an herausragenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst, Musik, Justiz und Wirtschaft sich in Karlsruhe entwickelt hat. Der in der Cicero-Rangliste aufgeführte Peter Weibel als Kopf des Zentrums für Kunst und Medien lebt hier und hat von hier aus seine Weltbedeutung erlangt. Die ebenfalls gelistete Sasha Waltz stammt von hier, sowie Wolfgang Rihm als bedeutendster deutscher Komponist der Gegenwart. In der Vergangenheit hat Karlsruhe Erfinderpersönlichkeiten wie Carl Benz und Karl Freiherr von Drais geprägt. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Heinrich Hertz die elektromagnetischen Wellen gerade hier nachweisen konnte. Freiräume zu nutzen in einer jungen Stadt, die immer schon die Lösungen im morgen und übermorgen gesucht hat, das schafft eine inspirierende Atmosphäre für Neues. Mit Weimar sind wir schon verglichen worden, mit Athen, jetzt mit Königsberg – das passt letztlich und wieder nicht. Dazu ist jede dieser Stätten in ihrer Zeit zu einzigartig und unvergleichlich.

Peter Sloterdijk gilt auch als Non-Konformist. Lernt man das ausgerechnet in Karlsruhe?

Ausgerechnet in Karlsruhe? Die Frage unterstellt, dass eine solche Entwicklung in Karlsruhe nicht zu erwarten ist. Hier muss ich dann doch vehement widersprechen. Um es, kurz zusammengefasst, zu wiederholen: Karlsruhe ist offenbar ein gutes Pflaster, den eigenen Weg zu finden und in ihm zu wachsen.

Wo trifft man Peter Sloterdijk in Karlsruhe denn besonders häufig an?

Er war immer wieder in einem bestimmten italienischen Restaurant anzutreffen, in der Regel in einer Tischrunde mit seinen Freunden Wolfgang Rihm und Peter Weibel. Gelegentlich traf man den leidenschaftlichen Radfahrer auch auf seinem Fahrrad an. Zu seinen Hochschulzeiten war er bei seinen in der Stadt sehr beliebten öffentlichen Vorlesungen zu erleben.

Haben Sie noch Pläne mit Peter Sloterdijk – oder er mit Ihnen?

Karlsruhe schätzt sich glücklich, dass er zu Karlsruhe gehört. Konkrete Pläne aber haben wir gerade nicht miteinander, er weiß aber, dass diese Stadt und ihr Oberbürgermeister immer offen für neue Ideen sind. Wir hatten dazu vor einigen Jahren auch schon einen intensiven Austausch.

Karlsruhe ist allerdings eben geprägt von einem „leben und leben lassen“ – das macht ja unseren Charme und die Chancen bei uns aus. Und wir dürfen diese Freiräume nie einengen oder uns etwa in unserem Selbstverständnis auf einen großen Sohn reduzieren lassen. Wir neigen eben nicht zur Heldenverehrung, wir schauen schon wieder neugierig nach vorne. Der nächste Sloterdijk, der nächste Rihm, der nächste Benz oder die nächste Waltz wachsen sicherlich schon heran, wir kennen sie vielleicht schon, ohne es zu wissen.