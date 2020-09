Seit einem halben Jahr werden an dieser Stelle Woche für Woche kleine genusskulturelle Geschichten mit dazu gehörenden, unspektakulären Rezepten präsentiert. Zunächst im „Corona-Krisenmodus“, in dem die häusliche Zubereitung von Speisen angesichts des partiellen Lockdowns der Gastronomie fast schon zur Überlebensfrage wurde. Und allmählich dann als pure Ode an den Genuss.



Doch eine kleine Rückschau auf die Beiträge offenbart einige erhebliche Lücken und eine bedenkliche Entfernung von der kulinarischen Lebensrealität. Obwohl laut Erhebungen fast zwei Drittel aller Deutschen regelmäßig Nudelgerichte zu sich nehmen, tauchte in dieser Kolumne bislang nur ein Pasta-Rezept auf: Spaghetti aglio e olio.

Klare Vorgaben aus Italien Deswegen wird jetzt nachgenudelt. Und zwar mit einer mindestens gleichrangigen Basisvariante der Pasta-Veredelung: Spaghetti mit Pesto, oder genauer: Mit Pesto alla Genovese. Und erneut gilt es, standhaft allen „Variationen“ und „Neuinterpretationen“ die Stirn zu bieten und auf die ultimativen Festlegungen der Kollegen von der ligurischen Geschmackspolizei, dem Consorzio del Pesto Genovese zu verweisen. Demnach besteht eine Pesto alla Genovese ausschließlich aus Basilikum, Pinienkernen, Knoblauch, gereiftem Hartkäse, Olivenöl und Salz. Ich wiederhole: AUSSCHLIEßLICH!

