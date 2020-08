In Sachsen tragen die Parteien ihren Wamst unentwegt in Schusshöhe. Man kann da gar nicht anders als permanent in die Menge zu schießen. Peng! Weg mit dem Prinzip der Erniedrigung und Verdummung! Peng! Peng! André Breton, Mastermind der Surrealisten, hatte es einst ja vorgemacht: „Die einfachste surrealistische Handlung besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf die Straße zu gehen und blindlings so viel wie möglich in die Menge zu schießen“, hatte der Dichter und Theoretiker der Pariser Avantgarden in seinem „Surrealistischen Manifest“ behauptet. Peng! Peng! Peng!, kann man da nur noch einmal wiederholen.

Seit den Tagen der frühen Moderne haben sich Kunst und Gewalt gelegentlich und auf derlei unerfreuliche Weise befruchtet. Kultur sagt eben immer auch, wo die Grenze zur Barbarei verläuft; und längst ist nicht ausgemacht, wer da auf welcher Seite des großen Grabens liegt. Eines aber ist jetzt schon sicher: Kunst ist nicht immer fromm und friedlich, Kunst ist kriegerisch, aggressiv und gelegentlich auch mal hundsgemein.

Ein explosives Gemisch

Der Berliner Künstlergruppe „Peng“ ist das schon immer klar gewesen, schließlich beschreibt sich das gut hundert Mann starke Kollektiv aus Wissenschaftlern, Künstlern, Aktivisten und Handwerkern auf seiner Webseite als „explosives Gemisch aus Aktivismus, Hacking und Kunst im Kampf gegen die Barbarei der Zeit“. Die Révolution surréaliste muss halt irgendwie weitergehen, und was wäre da treffsicherer, als ein Hack auf eine Webseite der Bundeswehr oder ein Aufruf mit dem wenig statthaften Motto „Deutschland geht klauen“? Hauptsache die bunten Zeichen aus Anarchie und Alltag werden medienwirksam bedient und es kommt on- wie offline zu einem permanenten Transfer streitsüchtiger Codes und Symbole.

Das geht dann in etwa so: Man nimmt ein öffentlich gefördertes Kunstfestival, auf dem 20 Künstler und Kollektive mittels Interventionen, Skulpturen, Installationen und Performances auf den öffentlichen Raum einer mittelgroßen Stadt – einer Stadt wie Chemnitz zum Beispiel – reagieren. Dann behauptet man, der eigene Beitrag - eine skurrile Installation aus einer alten Spraydose, einem Kasten Radeberger Pilsener und einer ganzen Reihe weiterer teuer erkaufter Revolutionsheiligtümer - sei derart subversiv, dass er von den Veranstaltern kurz vor Eröffnung gecancelt worden sei. Am Ende dann noch eine schnelle Begründung hinterhergeschoben. Etwa die, dass man in einem Ausstellungstext zu seiner musealen Recherchearbeit die sogenannte Hufeisentheorie und deren Verwendung durch Parteien wie CDU, FDP und AfD in Frage gestellt habe.

Bier statt Kunst

Peng! Das sitzt und facht ein flächendeckendes Clickbaiting an! Also hat das oben erwähnte Kollektiv „Peng“ diese Strategie gleich mal an sich selbst ausprobiert: Für ihren Beitrag zur Chemnitzer Gruppenausstellung „Gegenwarten“ haben die Macher der Gruppe einen Raum am Chemnitzer Theaterplatz mit zehn Exponaten bespielt, die alle auf die eine oder andere Weise „die vielfältigen Aspekte antifaschistischer Arbeit in Sachsen und Deutschland thematisieren“ – darunter die eben bereits erwähnte Spraydose einer 75-jährigen Aktivistin, mit der diese Hakenkreuze im öffentlichen Raum übersprüht oder ein Kasten Bier, der sämtliche Biervorräte der politisch aktiven Gemeinde Ostritz symbolisieren soll.

Weil aber in Gegenwart einer Farbdose auf grauem Podest oder einer Holzlatte in einer Vitrine trotz aller Street Credibility recht wenig Aura aufglühen will, hat man bei „Peng“ jetzt kurzerhand zum argumentativen Schießeisen gegriffen: Ihr Ausstellungsbeitrag mit dem Titel „Antifa – Mythos und Wahrheit“ sei, so ließ es das Kollektiv am letzten Freitag verkünden, kurz vor der Eröffnung gecancelt worden. „Der politische Druck in Chemnitz ist enorm“, so „Peng“-Sprecherin Nika Blum. „Wir können nur ahnen, woher die Weisung stammt. Die Strukturen in Sachsen sind offenbar so extremistisch, dass eine harmlose Kunstausstellung gecancelt wird, weil in einer Ecke drei rechte Parteien als Teil eines Kunstwerks erwähnt werden.“ Und weil das mit der Cancel Culture zurzeit so gut läuft, kommt am Ende noch ein großes Crescendo: „Wir sehen uns dem Artikel 5 des Grundgesetzes verpflichtet“, so Nika Blum, als wäre es eine Vorwarnung.

Fünf Minuten Ruhm mit Fake News

Das klingt natürlich stolz, wütend und unglaublich integer, ist aber bei Licht betrachtet vermutlich falsch. Denn im Gegensatz zu der von „Peng“ vorgebrachten Behauptung habe die Kunsthalle zu keinem Zeitpunkt vorgehabt, den Ausstellungsbeitrag der Berliner Gruppe abzusagen. Man habe das Kollektiv lediglich auf die „parteipolitische Neutralität“ des Hauses hingewiesen und darum gebeten, die erwähnte Textpassage über die Hufeisentheorie abzuändern, so eine Sprecherin der Kunstsammlungen am Montag, zwei Tage nachdem die Ausstellung mit der Arbeit des Berliner Kollektivs eröffnet worden ist.

Egal, ein Schuss auf den Wamst der Wahrheit und mit dem Hieb gegen FDP und CDU ein Angriff auf die demokratische Mitte. „Peng“ hat seine dollen 15 minutes of fame genossen. Ganz anders, als etwa der Düsseldorfer Konzeptkünstler Mischa Kuball, die Berliner Inititative Zona D oder der Wiener Performance-Künstlerin Anna Witt. Und das sind nur drei von insgesamt 20 Künstlern und Kollektiven der Chemnitzer Ausstellung, die ganz ohne Schuss und Foulspiel um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen. Aber den Ehrlichen holt eben die Wumme, wenn der moralisch Empörte wild um sich schießt.