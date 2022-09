„Es fühlte sich an wie das Nachladen eines Gewehrs, das auf mich gerichtet war“, sagt Patricia Schlesinger in einem ausführlichen Interview mit der Zeit, die zu so etwas wie dem größten Pseudo-Buße-Blatt der Republik für in der Gunst gefallene Medienmacher geworden ist. Das Muster bei Schlesinger, der ehemaligen ARD-Vorsitzenden und Ex-RBB-Intendantin, die mit eingangs erwähntem Zitat ihre Gemütslage angesichts der Berichterstattung rund um ihre Person in den vergangenen Wochen beschreibt, ist nämlich das gleiche wie dereinst bei Ex-Bild-Chef Julian Reichelt.

Hohe Medienperson steht massiv in der Kritik, taucht kurzzeitig ab und meldet sich dann im Gespräch mit der Zeit zurück, um in Sachen Imagepflege zu retten, was noch zu retten ist, ein bisschen Reue zu zeigen – aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen – und nicht zuletzt wohl mit dem Wunsch, irgendwie einen Schlussstrich unter wenigstens die öffentliche Debatte um die eigene Person zu ziehen. Sozusagen als letzte Offensive, bevor es still wird auf dem großen Schlachtfeld.