Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Weihnachten ist das Fest der Menschwerdung Gottes. Doch kann man dem Menschensohn überhaupt noch empfehlen, ganz Fleisch werden zu wollen, wo wir Menschen uns selbst doch mehr und mehr als mangelhaft empfinden und uns daher mit digitalen Gadgets optimieren wollen?

Während Gott den Menschen also angeblich zu seinem Bilde geschaffen hat, erschafft sich der Mensch dieser Tage in einem Schöpfungsakt zweiter Ordnung Maschinen, die ihm vermeintlich gleich sind. Was bedeutet Weihnachten in der Ära des Transhumanismus? Was haben Tech-Milliardäre wie Peter Thiel oder Elon Musk mit christlicher Religionsphilosophie zu tun? Und warum gibt sich der amerikanische Neo-Katholizismus so eigentümlich elitär?

Von der Krippe zu den Serverfarmen

Pünktlich zu Weihnachten hat der Cicero Podcast Gesellschaft den Jesuitenpater Klaus Mertes besucht, um mit ihm die Frage zu erörtern, warum Weihnachten trotz der rasanten Veränderungen in der Welt immer noch das Fest der Hoffnung ist. Ralf Hanselle, der stellvertretende Chefredakteur von Cicero, durfte Mertes bei einem spannenden Gedankengang von der Krippe im Stall zu Bethlehem bis herab zu den Serverfarmen im Silicon Valley begleiten.

Pater Klaus Mertes (li.) und Ralf Hanselle im Ignatiushaus Berlin / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 10. Dezember 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



