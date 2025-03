Leitung und Eltern des Pullacher Gymnasiums entschieden, ihren Namen Otfried Preußler abzulegen, weil über die Vergangenheit des berühmten Kinderbuchautors Kritikwürdiges zutage getreten sei. Die Schulleitung führte zum einen an, dass Preußler in einem Frühwerk, das er als 17-jähriger Soldat verfasst hatte, das Leben in der Hitlerjugend beschönigt habe. Zum anderen befänden sich in einigen seiner Werke fragwürdige Konfliktlösungsstrategien durch Gewalt oder Hexerei.