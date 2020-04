So erreichen Sie Alexander Kissler:

Und jetzt auch noch Ostern! Dieser Seufzer dürfte an manchem verwaisten Familientisch erklingen. Alles falle doch aus oder müsse radikal reduziert werden, was untrennbar zu Ostern gehöre: das Festgelage, die Verwandtenbesuche, die Osterfeuer, die Ostereiersuche, der Osterspaziergang, die Osternacht in den Kirchen. Schuld sei das böse Virus mit dem unnennbaren Namen.

Ein Regiment der Angst habe es errichtet, Schneisen geschnitten in Freundschaften, Gräben geschlagen zwischen Nachbarn. Nichts werde je wieder sein, wie es einmal war. Heulen und Zähneklappern allerorten, eine Rezession vor Augen, Sterbensangst im Nacken. Ostern sagt zu all diesen Beklemmungen und Befürchtungen ein einziges Wort: Nein.

