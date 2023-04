Ostern ist und bleibt für Atheisten, Agnostiker, Anhänger nichtchristlicher Religionen, für den säkularen Menschen, ja wahrscheinlich für jeden naturwissenschaftlichen, kritischen Verstand das wohl am schwierigsten zu vermittelnde Fest der Christenheit. Man kann es eigentlich nur feiern, wenn man zumindest bereit ist, an die Auferstehung des Sohnes Gottes zu glauben.

Wie diese Auferstehung konkret geschah, wird in den Evangelien nicht geschildert. Das macht die Sache mit dem Glauben nicht leichter. Wir sind nach wie vor darauf angewiesen, denjenigen Frauen und Männern zu glauben, die vom leeren Grab und von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichteten. Deshalb sprechen wir nach wie vor vom Geheimnis des Glaubens, für die einen ein Ärgernis, für die anderen eine Torheit, wie schon der Apostel Paulus sagte.

Der Erfolg des Christentums

Dass, auf schwachen Beweisen basierend, ohne historische Belege, das Christentum eine so große Glaubensgemeinschaft geworden ist, kann wohl nur an der Botschaft liegen, die der irdische Jesus verkündet hatte, an seinem Leben – inklusive seinem Leiden und Sterben – und nicht zuletzt an der ungeheuerlichen Erzählung von der Auferstehung des Sohnes Gottes von den Toten. Die Jünger fanden das zunächst selbst auch unbegreiflich. Erst als sie dem Auferstandenen begegnet waren und ihn berührt hatten, glaubten sie: „Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht.“ Und dann aß der Auferstandene vor ihren Augen.

Die Ostererzählung ist von Generation zu Generation bis heute tradiert worden und zeigt Wirkung. Menschen aus allen Kontinenten, aus allen sozialen Schichten und allen Generationen glauben an den Auferstandenen – und das nach der Aufklärung, in Zeiten der Säkularisierung, der Kirchenkrise, des Versagens religiöser Autoritäten, der Massenaustritte, eines praktischen Atheismus, nach dem Glauben nicht schadet aber auch nicht viel nützt. Dieser Glaube ist so stark, dass Christen weltweit in der Nachfolge Jesu sehr viele und bewundernswerte Werke der Barmherzigkeit und Liebe vollbringen.

Eine neue Perspektive auf das Leben

Den Christen wurde im Nachdenken über dieses Auferstehungsgeschehen klar: So sehr hat Gott seinen Sohn geliebt, dass er ihn nicht im Tod ließ, sondern ihn auferweckte. Das aber bedeutet eine Verheißung, die auch mich angeht: Nach unserem eigenen Tod ist nicht nichts, sondern etwas Neues. Wer an die Auferstehung glauben kann, lebt in der Hoffnung, dass mit dem Tod der Anfang eines neuen Lebens beginnt. Dieses Leben ist anders als das irdische Leben, es ist entkleidet von Raum und Zeit, von Körperlichkeit. Weil es aber ein Leben nach dem Tod gibt, ist es auch nicht egal, wie wir das Leben hier auf Erden gestalten: Es ist eben nicht einfach alles aus und vorbei.

Die große Verheißung auf das ewige Leben hat Auswirkungen auf den Lebenssinn, auf die Achtsamkeit für das Leben. Sie kann Optimismus schenken, Freiheit und eine eigentümliche Kraft, sich mit den bestehenden Verhältnissen nicht abzufinden, sondern wenigstens damit zu beginnen, die Welt zu einer besseren zu machen, ehrfurchtsvoll mit der Schöpfung umzugehen sowie Frieden und Gerechtigkeit zu bewirken.

Die Verheißung eines neuen Lebens in Gott macht die Christen nicht gleichgültig gegenüber diesem irdischen Leben. Sie ruft in die Verantwortung für das „Diesseits“ und zugleich öffnet sie aber auch den Blick darüber hinaus. Der Endgültigkeit dieses Lebens wird nicht ihr Ernst genommen, aber ihre schneidende Schärfe. All die Nöte und Sorgen dieses Lebens, die Krankheiten, Kriege, Gewalttaten, all der Terror, der Hunger und Durst, die Unterdrückung und Zerstörung verlieren nicht ihre Grausamkeit – und doch ändert sich die Perspektive, wenn sie nicht mehr das letzte Wort haben.

Der Wunsch nach Glück

Gott will das Leben, das sagt und bezeugt uns der, der selbst durch Leid, Schmerz und Tod hindurchgegangen ist. Die Zeugen der Auferstehung haben gezweifelt und gezögert angesichts der Unerhörtheit dieses Geschehens und dieser Botschaft. Zuletzt aber haben sie geglaubt und blieben überzeugt und überzeugend in ihrer Verkündigung bis in den eigenen Tod.

Ostern ist das Fest des Lebens, der Hoffnung und der Sehnsucht nach einer besseren Welt. Der auferstandene Herr sagt das bei der Begegnung mit seinen Jüngern mit einfachen Worten: „Der Friede sei mit Euch!“ Es geht ihm um einen umfassenden Frieden, den Frieden mit mir selbst, den Frieden mit meinen Nächsten, den Frieden in der Welt und vor allem aber auch den Frieden mit Gott. Es geht also um den Wunsch nach vollendetem Glück. Deshalb wünschen wir einander auch immer frohe Ostern!

Die Osterfreude wollen wir Christen miteinander teilen und allen mitteilen, ganz so, wie es der auferstandene Herr uns aufgetragen hatte: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung.“ Christus lebt und mit ihm auch ich.

