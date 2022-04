Beim Spaziergang an der Elbe treffe ich Pamela und Wolf Biermann. „Na, Bassist, glaubst du immer noch an Gott?“ Es sind ja schon 50 gute Jahre her, dass ich ihm in seiner Wohnung in der Chausseestraße 131 in Berlin begegnete, aber er hat es sich jedenfalls gemerkt: Bassist in der Band, in der seine Pflegetochter Nina den „Farbfilm“ sang – und dass ich danach Pastor in Hamburg wurde. Gelegentlich begegnen wir uns dort auch bei Beerdigungen. Meine Antwort auf seinen Rempler ist ebenso stereotyp geblieben wie seine Frage: „Lieber Wolf, selbstverständlich glaube ich an den ungeraden Tagen immer an Gott. Manchmal sogar an den geraden. Einen guten Tag auch noch – tschüss!“ Die Gattin lächelt mir verstohlen zu.

Na, die Replik ist natürlich leicht geschummelt, aber wenn ich mich recht besinne, glaube ich an den Tagen, an denen ich auf den Friedhof gehe, wie selbstverständlich an Gott und den Auferstandenen und das ewige Leben. Die Worte des 126. Psalms, „Wenn der Ewige die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden … Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten“, sind mir wie ein großer, warmer Mantel, den ich mir von oben problemlos ausleihen kann, damit mich der Tod nicht völlig zum Verstummen bringt. Was nützt den Menschen auch ein wortloser Pastor?

Über den Daumen gerechnet habe ich 1700-mal an einem Grab den letzten himmlischen Segen gesprochen – den Reisesegen zur letzten Wohnung. Eine Variation des Satzes, der in der Bibel am häufigsten vorkommt: „Fürchte dich nicht!“ In der Taufe werden Christen ja in die Osterhoffnung hineinversiegelt – und am Sarg dann daran erinnert. „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ heißt die Kurzform dieses Glaubens. Deshalb sind die meisten Kirchen ja auch nach Osten ausgerichtet, nach Jerusalem „orientiert“, weil dort am Jüngsten Tag mit dem Sonnenaufgang die Auferstehung der Toten beginnen wird.

Bunte Eier und Premiumsekt näher als Kreuz und Auferstehung Jesu Christi

Von dem gelernten Dialektiker Wolf Biermann gibt es auch noch diese Geschichte zum Thema Auferstehung. Die beginnt – wie bei ihm üblich – mit einem Fortissimo-Einsatz: „Ich glaube, dass der Mensch Gott geschaffen und nicht Gott den Menschen.“ Und auf die Frage, welcher biblische Stoff ihm am meisten am Herzen liege, antwortet er: „Das Beste an der Bibel finde ich die Auferstehung Jesu ... Der Teil der Leidensgeschichte Jesu, der offensichtlich gelogen ist. Der enthält für mich die tiefste Wahrheit.“ Biermann erzählt in seiner Biographie auch von einem Besuch eines evangelischen Pfarrers aus seiner Zeit in Ost-Berlin. „Da war – ich erinnere mich – ein Pfarrer aus dem Westen. Der wollte sich sympathisch machen, indem er mir etwas sagte, von dem er glaubte, dass es mir gefällt. Es war nämlich die Rede auf die Auferstehung gekommen, und er sagte: ‚Na ja, Herr Biermann, das ist ja alles dummes Zeug mit der Auferstehung. Da sind wir längst drüber hinweg. Das ist doch alles Quatsch.‘“

Und Biermann erinnert sich weiter: „Ich geriet in einen gedämpften Wutanfall über diesen Menschen. Ich geriet ins Predigen. Vielleicht war die Anwesenheit so vieler Pastoren schuld daran. Ich hielt ihm eine Predigt darüber, warum nach meiner unchristlichen Meinung die Auferstehung Jesu der wichtigste Teil der Leidensgeschichte ist. Wer die Auferstehung preisgibt, der ist von Gott und allen guten Geistern verlassen.“



Den selbsternannten „Drachentöter“ Biermann als Osterprediger in den Zeugenstand zu rufen, hat selbstverständlich seinen besonderen Pfiff – das gebe ich gern zu. Biermann kokettiert ja liebend gern mit seinem Unglauben und dreht dabei ein paar Pirouetten vor dem Spiegel seiner eigenen Großartigkeit, watscht nebenbei gleich auch noch einen Pastor ab, der seine Arbeitsbasis gefallsüchtig pulverisiert: geschenkt. Was mich bei Biermann dennoch überzeugt, ist sein tiefes Interesse an einer der großen Fragen von Menschen. Sein leichtfüßiger Tiefgang. Den kannte in Großbuchstaben schon Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.): „Leben und Tod, Reichtum und Armut bewegen die Menschen auf das Tiefste.“ Diese gewichtigen Themen haben ja ihren Platz im Feiertagskalender des Jahresrunds behalten.

Von den Werbefritzen der Supermärkte erwarte ich in echt außer Lockrufen zur Verschwendung durchaus verständnisvoll keinerlei Tiefsinn zum Osterfest. Dass Osterhasen aus Schokolade innen hohl sind, ist ja allgemein bekannt. Wobei man in diesen Passionstagen im Jahr des Herrn 2022 ja schon einigermaßen abgebrüht sein muss, um gedankenarm „Frohe Ostern!“ herauszuschmettern, als wäre nichts geschehen und die Welt eine Scheibe, auf der sich goldene Osterhasen unbeschwert im Kreise drehen. Die Lockvögel des festlichen Genusses überspringen ja auch mit lässigem Achselzucken den Karfreitag und überhaupt jeden Bezug zur religiösen Dimension, weil ihnen bunte Eier und Premiumsekt naturgemäß näher am Herzen liegen als Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Damit rollt kein Rubel, wie man so sagt.

Wird Zar Putin auch unter der Kanzel sitzen?

Die Bilder des Massakers von Butscha in der Ukraine schlagen wohl auch dem hartherzigsten Zeitgenossen auf den Magen. Am 22. April wird in der Orthodoxie der Todestag Jesu gewürdigt, am 24. April der Ostersonntag, der Auferstehungstag Christi, mit großem Besteck. Was der russische Patriarch Kyrill I. in der Moskauer Basilius-Kathedrale wohl predigen wird? Kyrill segnet ja die russischen Soldaten für ihre Aggression gegen die Ukraine, weil er dort das Reich des Bösen verortet und im vereinten Großrussland aus Russland, Weißrussland und der Ukraine das neue Jerusalem entdeckt hat, das dem moralisch verdorbenen Westen die Stirn bietet. Wird Zar Putin dann auch unter der Kanzel sitzen oder sich doch lieber weiter an seinem Hubschrauberlandeplatztisch festklammern? Allein der Gedanke daran, dass er in der Ostergemeinde den Gottesdienst mitfeiert, lässt mir den Atem stocken und die Worte am Gaumen kleben.

Zur Erinnerung: Kyrill ist in die Nachfolge des Mannes aus Nazareth eingesegnet, der die Gottesliebe und die Nächstenliebe in einer Ebene ausgelebt hat, die bis zur Feindesliebe aufgeblüht ist. Des Mannes, der sich bis zum bitteren Ende dem Konzept des Siegenmüssens verweigert hat und um Gnade für die bittet, die ihn dafür auslachen: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Der krepiert dafür am Kreuz den schändlichsten aller Tode – von allen guten Geistern verlassen. Der Träumer aus Galiläa wird mit seinem naiven Programm verhöhnt, verspottet und verlacht.

Die Passionsmusiken von Johann Sebastian Bach und die Bilder vom Isenheimer Altar in Colmar von Matthias Grünewald illustrieren die Gottesfinsternis dieser humanitären Katastrophe für Ohren und Augen. An diesem Karfreitag des Jahres 33 feiern Zynismus, Menschenverachtung und die Arroganz der Mächtigen ihr Fest. Ein Tiefpunkt aller Menschlichkeit ist damals erreicht. „Ein Wolf ist der Mensch dem Menschen“, befürchtet der römische Komödiendichter Plautus. Am Karfreitag sieht das exakt so aus, an dem Tag, als Worte wie Gnade, Barmherzigkeit und Liebe gnadenlos verrecken. Ein Schreckenstag, der immer wieder in der Wiederholungsschleife landet und Angst und Schrecken verbreitet.



In Mariupol am Asowschen Meer ist seit vielen Wochen dieser obszöne Karfreitag Alltag, zelebriert von einer Soldateska, die grinsend gestohlene Kühlschränke nach Hause schickt und Ermordete auf der Straße verderben lässt. Seit dem 24. Februar ist mitten in Europa eine nicht mehr für möglich gehaltene Passionszeit ausgebrochen. „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“, heißt es im Glaubensbekenntnis, das Christen jeden Sonntag beten. Eine Stadt, in der ein Rabbiner sagt: „Ich habe meine Kinder aus der Gemeinde nach Berlin geschickt, damit sie nicht von den Russen von den Faschisten befreit werden müssen.“ Mehr Sarkasmus kann ein Mensch kaum aushalten. Jetzt sehen wir mit vor Schreck geweiteten Augen, was diese Worte vom Abstieg ins Reich des Todes bedeuten können.

Ostern ist eine Protestveranstaltung gegen Apathie

Vor ein paar Tagen meinte ein Zeitgenosse achselzuckend zu mir: „Ich kann da gar nicht hinsehen, denn sonst könnte ich ja irgendwie gar kein Ostern feiern. Ja, das ist sicher alles ganz schrecklich dort, aber ich kann daran sowieso nichts ändern.“



Aber leider, so vermute ich, kann das nicht funktionieren, den Karfreitag stillschweigend zu überspringen, um dann den Osterspaziergang irgendwie unbeschwert genießen zu können. Das gelingt vielleicht in der bunten Welt der Werbebüros, aber im richtigen Leben? Da habe ich meine Zweifel. Ostern ist eine Protestveranstaltung gegen diese Art von Apathie, gegen die Nacht der Hoffnungslosigkeit, des Wegsehens und der Kaltschnäuzigkeit.

Am Karfreitag schien die Hoffnung auf ein menschliches Miteinander zu Grabe getragen worden zu sein. Auch dieser Schrecken kriecht ja immer wieder aus den Tiefen der Höhlen der Wolfsmenschen ans Licht. Und dann folgt oft genug eine ohnmächtige Stille, in der die entmutigten und verängstigten Jünger sich im Keller hinter verrammelten Türen verstecken. Das erzählt die Passionsgeschichte auch. Wie jetzt zur Zeit in den U-Bahnhöfen von Kiew. Ist Gott anderweitig beschäftigt? Am Ostermorgen gibt es darauf eine eindeutige Antwort: Jesus entkommt als Christus dem Grab. Beim Propheten Jesaja steht: „Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind.“



Die Berichte über den Ostermorgen beschreiben, dass die Jünger an das Großwunder des leeren Grabes nicht glauben können, sondern sich in ihrer Trauer vergraben. Auch, weil sie sich dafür schämen, dass sie Jesus allein gelassen haben, obwohl sie es ganz anders vorhatten und anders gehofft und versprochen hatten. Posttraumatische Ohnmacht beherrscht sie vollkommen – und den Frauen, die vom leeren Grab berichten, glauben sie kein Wort. Wie sollen sie das auch aus sich selbst heraus anders hinbiegen können? Erst die Begegnung mit dem Auferstandenen am See Genezareth krempelt sie um. Auch weil Jesus sie für ihre Feigheit nicht beschämt, sondern sie trotz alledem als seine Jünger würdigt und sie als seine Botschafter für einen Neuanfang in Hoffnung losschickt.

Alle Jünger werden dafür zu Märtyrern – für mich der einleuchtendste Beweis für die Wahrheit des Ostermorgens. Auch ein Gottesbeweis? Ostern ist ja auch ein Morgen, an dem der Luxus der Hoffnungslosigkeit Risse bekommen kann. Ein Anstoß für das immer wiederkehrende Wunder, dass Gott aus den größten Katastrophen neue Anfänge möglich macht. Ein kühnes „Trotz alledem“ mit der Melodie des „Fürchte dich nicht“. Und das ist ja nicht nur der Text einer der warmherzigsten Bachmotetten. Der schon erwähnte gottlose Auferstehungszeuge Wolf Biermann hat dafür ein Lied geschrieben, ein ganz passables Osterlied, wie ich finde:



Du, lass dich nicht verhärten

In dieser harten Zeit

Die allzu hart sind, brechen

Die allzu spitz sind, stechen

Und brechen ab sogleich

Und brechen ab sogleich



Du, lass dich nicht verbittern

In dieser bitt’ren Zeit

Die Herrschenden erzittern

Sitzt du erst hinter Gittern

Doch nicht vor deinem Leid

Auch nicht vor deinem Leid



Du, lass dich nicht erschrecken

In dieser Schreckenszeit

Das woll’n sie doch bezwecken

Dass wir die Waffen strecken

Schon vor dem großen Streit

Schon vor dem großen Streit



Du, lass dich nicht verbrauchen

Gebrauche deine Zeit

Du kannst nicht untertauchen

Du brauchst uns und wir brauchen

Grad deine Heiterkeit

Grad deine Heiterkeit



Wir woll’n es nicht verschweigen

In dieser Schweigezeit

Das Grün bricht aus den Zweigen

Wir wolln das allen zeigen

Dann wissen sie Bescheid

Dann wissen sie Bescheid



Vielleicht treffen wir uns ja eines Tages im Himmel wieder, wenn ich Biermann mit meinem Bass in der offenen Abteilung für Atheisten besuche. In österlichen weißen Gewändern? Wer weiß. Gesegnete Ostern trotz alledem, hoffentlich um Gottes Willen demnächst mit leichterem Herzen. „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ Sagt jedenfalls David Ben Gurion. Das könnte auch von Biermann sein – oder sogar von mir.

Möglich ist selbst das.