Ein Land jedoch fehlt praktisch vollkommen: Deutschland. Offenbar gibt es einfach nichts Ermutigendes, was christliche Influencer aus diesem Land berichten könnten, dessen prächtige Dome, Klöster und (Dorf-)Kirchen beweisen, dass das nicht immer so gewesen sein kann. Es ist jedenfalls hoch symbolisch, dass Deutschland in solchen Videos, die ja ein lebendiges Christentum zeigen sollen, nicht vorkommt. Die beiden Volkskirchen haben ihre Strahlkraft verloren, und doch scheinen sie sich für dieses Problem nur wenig zu interessieren. Aber können sich das Gemeinschaften, die jedes Jahr Hunderttausende Mitglieder verlieren, wirklich leisten? Die Mathematik sagt nein, die Kirchen ja. Mal sehen, wer auf lange Sicht gewinnt.