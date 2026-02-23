- Vielleicht ist „der Wessi“ auch bloß eine ostdeutsche Erfindung
Ein „Wir“, das ein „Die“ braucht, um sich zu bilden, schafft keine gemeinsame Identität, sondern nur eine gemeinsame Nicht-Identität. Da muss „der Ossi“ schon höllisch aufpassen, dass er nicht nur dadurch zum „Ossi“ wird, dass er kein „Wessi“ ist. Eine Replik auf Mathias Brodkorb.
Dieser Beitrag ist eine Replik auf „Der Ossi als Avantgarde“ von Mathias Brodkorb.
