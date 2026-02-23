DDR
Grenzsicherung der ehemaligen DDR am Übergang Bayern Thüringen bei Henneberg / picture alliance / imageBROKER | Bildverlag Bahnmüller

Replik auf Mathias Brodkorb Vielleicht ist „der Wessi“ auch bloß eine ostdeutsche Erfindung

Ein „Wir“, das ein „Die“ braucht, um sich zu bilden, schafft keine gemeinsame Identität, sondern nur eine gemeinsame Nicht-Identität. Da muss „der Ossi“ schon höllisch aufpassen, dass er nicht nur dadurch zum „Ossi“ wird, dass er kein „Wessi“ ist. Eine Replik auf Mathias Brodkorb.

VON BEN KRISCHKE am 24. Februar 2026 7 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

Dieser Beitrag ist eine Replik auf „Der Ossi als Avantgarde“ von Mathias Brodkorb. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Di., 24. Februar 2026 - 18:12

Für mich ist die Frage, die darüber steht, weniger, ob es Ossis und Wessis gibt, und was sie auszeichnet, oder Migranten und Nicht-Migranten, Muslime und Buddhisten oder sonst eine Gruppe. Früher gab es Deutsche auch einfach deswegen, weil man eine Sprache teilte, mehr untereinander als mit anderen verheiratet und befreundet war, und man relativ zu den Bindungen ans Ausland mehr in einem gemeinsamen Diskursraum gelebt hat.

All das hat sich die letzten Jahrzehnte soweit geändert, dass sich mir die Frage zu stellen scheint: was verbindet mich überhaupt mit irgendeiner Gruppe, die über meinen direkten Freundes- und Kollegenkreis hinaus geht?

Gibt es irgendwas (außer dem gegenseitigen Versprechen, dass jemand meine Rente zahlt), das mich mit irgendwem in D mehr verbindet als mit irgendwelchen anderen Menschen? Ich hätte immer gesagt, dass ja, aber diese Bezüge und gemeinsamen Sichtweisen scheinen sich eher aufzulösen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.