An zwei Schauplätzen in Los Angeles wurden diese Oscars verliehen – in der Union Station , einem der wichtigsten Bahnhöfe von Los Angeles im Art Deco Stil und im leeren Dolby Theatre, früher Kodak Theatre, wo das sonst alles stattfindet, dort aber nur kurz – und sehr traurig vor den leeren Reihen. Ebenso beklemmend auch die zugeschaltete Moderation des koreanischen „Parasite“-Regisseurs Bong Joon-ho aus einem menschenleeren Filmtheater in Seoul.