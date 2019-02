„Heute trage ich Schuhe, um einen guten Eindruck zu hinterlassen!“, kokettiert Mortensen zur Begrüßung in der Züricher Nobelherberge Baur au Lac. Fünf-Sterne-Luxus hin, Swissness-Service her, seinen Kübel Kräutertee bringt der Star des Züricher Filmfestivals persönlich in die Interview-Suite. Macht er immer so, kleine Marotten hinterlassen Eindruck. Das wusste schon Komiker Leslie Nielsen, der zur Journalisten-Begrüßung stets ein Furzkissen in der Hand verbarg.