Bundesadler
Die Flagge mit dem Bundesadler weht über dem Dach von Schloss Bellevue / picture alliance/dpa | Soeren Stache

Organisierte Unentschiedenheit Land ohne Mut und Hausverstand

Deutschland hat sich ein System gebaut, dessen oberstes Ziel nicht Handlungsfähigkeit ist, sondern Absicherung gegen den Vorwurf, falsch gehandelt zu haben. Alles ist verrechtlicht oder reglementiert – aber nichts geht wirklich voran.

VON OLIVER ERRICHIELLO am 19. April 2026 5 min

Oliver Errichiello

Autoreninfo

Prof. Dr. Oliver Errichiello ist Markensoziologe und lehrt an Universitäten in Deutschland und der Schweiz. Er leitet das Büro für Markenentwicklung in Hamburg. Sein Buch „Werbung für den Zeitgeist“ sorgte für kontroverse Diskussionen in der Branche.

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Ein Wal, der seit Wochen in der Ostsee strandet, weil er den Ausweg nicht findet. Umgeben von Experten, Pressekonferenzen, Sperrzonen und einem adäquat gekleideten Umweltminister, der täglich erläutert, warum man leider nichts tun kann, aber selbstverständlich nicht aufgibt

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Karl-Heinz Weiß | So., 19. April 2026 - 16:59

Das deutsche Trauma heißt "Hartz IV“ - ein Politiker handelte und wurde abgestraft. Seither wird Verantwortung in Kommissionen und Beratungsgesellschaften ausgelagert. Nur: wer akzeptiert den Abschied von der Vollkasko-Mentalität ? Sicher kein Land, in der die Mehrheit der Parlamentarier eine juristische Ausbildung hat. Das Problem zeigt sich schon auf örtlicher Ebene. Warum übernehmen immer weniger Ehrenämter? Für jemanden, der dabei mit Finanzamt, Gewerbeaufsicht, Gesundheitsamt, Krankenkasse, Ordnungsamt und Berufsgenossenschaft zu tun hat, stellt sich diese Frage nicht.

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