- Land ohne Mut und Hausverstand
Deutschland hat sich ein System gebaut, dessen oberstes Ziel nicht Handlungsfähigkeit ist, sondern Absicherung gegen den Vorwurf, falsch gehandelt zu haben. Alles ist verrechtlicht oder reglementiert – aber nichts geht wirklich voran.
Ein Wal, der seit Wochen in der Ostsee strandet, weil er den Ausweg nicht findet. Umgeben von Experten, Pressekonferenzen, Sperrzonen und einem adäquat gekleideten Umweltminister, der täglich erläutert, warum man leider nichts tun kann, aber selbstverständlich nicht aufgibt.
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