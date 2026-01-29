- Klarnamenpflicht im Internet bedeutet Kontrolle
Die politische Forderung nach einer Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken klingt nach Ordnung, bedeutet aber in letzter Konsequenz Kontrolle. Wer das will, ignoriert nicht nur rechtliche und historische Erfahrungen, sondern auch die technische Realität des Netzes.
In Debatten um digitale Bürgerrechte gibt es seit vielen Jahren stets wiederkehrende Evergreens wie die Vorratsdatenspeicherung oder Klarnamenpflicht. Letztere wird gerade wieder aktuell zum Thema, denn Ende Februar soll auf dem Bundesparteitag der CDU in Stuttgart erneut über einen Antrag zur Einführung einer Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken abgestimmt werden. Die Maßnahme wurde zuletzt vom Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, aufs Tapet gebracht. Die Idee ist nicht neu. Sie kehrt zuverlässig in Zeiten moralischer Erregung zurück, wenn öffentlicher Streit eskaliert und der Wunsch nach Durchgriff größer wird als das Vertrauen in bestehende rechtsstaatliche Instrumente.
