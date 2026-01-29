Ordnung durch Namensschild? - Klarnamenpflicht im Internet bedeutet Kontrolle

Die politische Forderung nach einer Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken klingt nach Ordnung, bedeutet aber in letzter Konsequenz Kontrolle. Wer das will, ignoriert nicht nur rechtliche und historische Erfahrungen, sondern auch die technische Realität des Netzes.