Es muss Burgfrieden herrschen

Wiederbelebt wurde die antike Tradition erst im Jahre 1896 auf Initiative des Baron Pierre de Coubertin mit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen. Er knüpfte dabei nicht nur äußerlich an die antike Tradition an, sondern wollte den Olympia-Gedanken zu einer modernen „Religion“ erheben, die sich der „Sache des Friedens“ verschreibt: „Die Idee des Friedens ist ein wesentlicher Bestandteil des Olympismus (…). Für jedes ausschließlich nationale Empfinden muss dabei ‚Burgfrieden‘ herrschen, oder, um es anders auszudrücken, jedes Nur-National-Empfinden muss dabei vorübergehend auf Urlaub geschickt werden.“ Im Geleitzug der Wiederbelebung der olympischen Idee entstanden weitere internationale Wettbewerbe, so im Jahre 1930 die Fußballweltmeisterschaft und im Jahre 1966 die Fußballeuropameisterschaft.