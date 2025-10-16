Dieter Reiter ist Politiker der SPD und seit Mai 2014 Oberbürgermeister von München. Kommendes Jahr will er erneut als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters antreten. Reiter unterstützt, ebenso wie eine Mehrheit im Stadtrat und die regionale Wirtschaft, eine Bewerbung der Stadt München mit Unterstützung des Freistaats Bayern für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 36, 40 oder 44. Nun soll ein Bürgervotumt am 26. Oktober entscheiden, ob die Bewerbung der Stadt, die bereits beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) liegt, weiterverfolgt werden soll.

Die Stadt verspricht, im Zuge einer Ausrichtung der Spiele wichtige Investitionen in die Infrastruktur tätigen zu wollen, die ohne die durch Olympia nach München fließende finanzielle Unterstützung durch den Bund und den Freistaat nicht finanzierbar wären. Die Olympiagegner dagegen warnen vor zu hohen Kosten, steigenden Mieten und möglichen Enteignungen, um ein neues Olympiadorf zu bauen. Fällt das Votum zugunsten einer Bewerbung aus, muss sich München im nächsten Schritt gegen weitere Bewerber aus Deutschland durchsetzen. Auch Berlin mit Partnern, Hamburg und die Rhein-Ruhr-Region wollen sich für die Spiele bewerben. In Hamburg und in der Rhein-Ruhr-Region wird Mitte 2026 über eine Bewerbung abgestimmt. In Berlin ist derzeit keine Abstimmung geplant.

Herr Reiter, warum halten Sie es für eine gute Idee, dass sich München für die Olympischen Sommerspiele 36, 40 oder 44 bewerben sollte?

Weil ich davon überzeugt bin, dass Olympische und Paralympische Sommerspiele gut für München sind. Die Bewerbung steht auf einem soliden Fundament. Und die Münchnerinnen und Münchner sind sportbegeistert. Schon die Bewerbung könnte in einer Zeit der weltweiten Krisen einen positiven Impuls setzen – wie bei den Olympischen Spielen 1972: Wir wagen Zukunft und wollen unsere Stadt mit Blick auf die Menschen, die hier leben, weiterentwickeln.

Damals ist unter anderem der Olympiapark entstanden, der alljährlich von über fünf Millionen Menschen besucht wird.

Der Olympiapark mit dem Stadion, den weiteren tollen Sportstätten und seiner einzigartigen Zeltdachstruktur begeistert bis heute – und er würde durch die Weiterentwicklung in die Zukunft geführt. Mit Olympischen und Paralympischen Sommerspielen als Ziel würden auch viele andere für unsere Stadt wichtige Projekte Rückenwind bekommen, zum Beispiel der Ausbau des ÖPNV und der Bau von dringend benötigten Wohnungen. Diese Chance sollten wir nutzen!

Welche Wohn- oder Infrastrukturprojekte, die so finanziert werden würden, finden Sie besonders wichtig?

Absolut zentral ist sicher der Bau von bezahlbaren Wohnungen. Durch das Olympische und Paralympische Dorf könnten in der Nachnutzung rund 4.000 Wohnungen für 10.000 Menschen entstehen – und zwar in einem komplett barrierefreien und klimaneutralen Mehrgenerationenquartier. Und im Verkehrsbereich ist es gerade die Kombination verschiedener Maßnahmen, die unser Verkehrssystem fit für die Zukunft machen würde – sowohl durch den ÖPNV-Ausbau, etwa mit dem schon lange anstehenden S-Bahn-Ringschluss im Münchner Norden, als auch mit dem Ausbau von Radschnellwegen oder der Entwicklung von autonomen Fahrangeboten.

In Daglfing, wo voraussichtlich das Olympische Dorf entstehen würde, sorgen sich Flächenbesitzer allerdings, dass sie enteignet werden könnten. Können Sie als Oberbürgermeister ausschließen, dass es zu Enteignungen kommen wird?

Das Olympische Dorf wäre ein integrierter Bestandteil der langfristigen Stadtplanung und würde die nachhaltige und ausgewogene Entwicklung eines neuen Stadtteils im Münchner Nordosten unterstützen. Olympische und Paralympische Spiele könnten sogar ein Booster für eine priorisierte Entwicklung sein. Was die privaten Flächen anbelangt, ist es das erklärte Ziel, mit allen Eigentümerinnen und Eigentümern einvernehmliche Regelungen zu treffen – unabhängig von einer Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass es mit mir keine Enteignungen geben wird. Das ist so und das bleibt so! Das Olympische Dorf könnte übrigens auch schon nur mit den Flächen umgesetzt werden, die bereits im städtischen Besitz sind – dies sind etwa 80 Prozent.

Das heißt, die Warnungen des „NOlympia“-Bündnisses vor Enteignungen sind Unsinn?

Wenn Sie so direkt fragen, dann auch eine ganz direkte Antwort: Ja. Das ist purer populistischer Unsinn! Und erlauben Sie mir den Zusatz: Ich finde es bedauerlich, dass mit dem regelmäßigen Schüren entsprechender Sorgen trotz klarer anderslautender Aussagen unsererseits dieses zentrale Projekt für die Entwicklung unserer Stadt immer wieder in Misskredit gebracht wird.

Warum hat die Stadt München so lange versäumt, im öffentlichen Raum für die Olympiabewerbung zu trommeln? Meiner Kenntnis nach plakatieren die Gegner der Bewerbung bereits seit Mitte des Jahres.

Wir haben gar nichts versäumt! Unsere Kommunikation läuft bereits seit dem Stadtratsbeschluss im Mai, zu dem wir eine umfassende Informations-Website online gestellt haben und anschließend mit Infoständen auf unseren Sportfestivals sowie in den sozialen Medien präsent waren. Und natürlich werden die Aktionen immer häufiger, je näher der Bürgerentscheid rückt. Ich habe aber nichts davon gehalten, schon Monate vor dem Bürgerentscheid die Straßenzüge mit Plakaten zuzustellen. So bedeutend Olympia für die Stadtentwicklung wäre – die Menschen haben auch noch andere Themen und wollen nicht monatelang mit einem einzelnen Thema behelligt werden.

Nachvollziehbar. Ich frage mich dennoch, warum die Kampagne so uninspiriert daherkommt. Irgendwelche Bilder sind zu sehen und dann steht da so etwas wie „Für fliegende Profis & fallende Barrieren“. Warum hat sich die Stadt für ihre Pro-Olympia-Kampagne keine Unterstützung prominenter Sportler gesucht? Es wäre doch ein Leichtes gewesen, diese Sportler auf Plakaten für Olympia werben zu lassen. Oder anders: Warum sieht die Kampagne aus, wie sie aussieht?

Wir haben selbstverständlich prominente Sportlerinnen und Sportler an unserer Seite – schauen Sie sich nur mal die Fotos vom Kampagnenstart Anfang September an: Da waren wir von Seiten der Politik mit drei zu acht klar in der Minderheit. Aber wir machen das vor allem in den dafür prädestinierten sozialen Medien, wo wir seit Wochen fast täglich Videostatements veröffentlichen oder die Sportler und Vereine das auf ihren eigenen Kanälen posten.

Erst letzte Woche haben zum Beispiel mehrere Profis des FC Bayern und Gina Lückenkemper in persönlichen Statements ihre absolute Unterstützung für die Olympiabewerbung zum Ausdruck gebracht. Im Unterschied dazu geht es bei den Kampagnenmotiven darum, die Emotionen aus dem Sport mit den Projekten für die Stadtentwicklung und die Infrastruktur zu verbinden. Wir wollen die Menschen nicht nur mit Emotionen, sondern auch mit Fakten überzeugen.

Auch die Landesregierung unterstützt die Olympiabewerbung. Reiter (l.) mit Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann (beide CSU) / picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bei einer Veranstaltung im Rathaus zum Thema haben Sie den Gegnern der Olympiabewerbung sinngemäß vorgeworfen, nicht auf der Basis von Fakten zu argumentieren: Welche konkreten Behauptungen der Gegner sind aus Ihrer Sicht wahrheitswidrig?

Mich hat vor allem die Behauptung der sozialen Verdrängung und einer Mietsteigerung um 141 Prozent, die auf den Plakaten zu lesen ist, geärgert. Es ist eine bloße Behauptung ohne jeglichen empirischen Beleg, dass Olympische Spiele in den Austragungsstädten ursächlich an Mieterhöhungen, an Gentrifizierung und an der Steigerung von Bodenpreisen beteiligt sind.

Verdrängung ist ein komplexes Phänomen, das durch viele Faktoren beeinflusst wird. Beim Olympischen Dorf im Pariser Norden stabilisiert das Quartier eher die Bevölkerungsstruktur in einem herausfordernden Umfeld. Auch das alte Olympische Dorf in München ist kein Brennpunkt der Gentrifizierung und Verdrängung, sondern ein nachhaltiger Beitrag zum Wohnen geworden. Das nun in München geplante Olympische Dorf würde zu einem neuen Quartier mit rund 4.000 Wohnungen für über 10.000 Menschen. Barrierefrei, sozialverträglich und für alle Altersgruppen gedacht, könnte hier dringend benötigter Wohnraum entstehen.

Sie sprechen von „Nachhaltigkeit“. Doch auch an der gibt es Zweifel aus dem Milieu der Olympiagegner.

Wer Begriffe wie „Olympia-Beton“ und „Verkehrschaos“ verwendet, hat sich möglicherweise noch nicht ausreichend mit unserem Bewerbungskonzept auseinandergesetzt, in dem Nachhaltigkeit absolut zentral ist. Ich nenne beispielhaft nur zwei Aspekte: Fast alle Sportstätten sind bereits vorhanden, es entstehen nur zwei schon längst geplante Neubauten mit geplanter Nachnutzung – nämlich das Olympische Dorf und eine neue Halle als Ersatz für das alte Eissportzentrum im Olympiapark. Das entsteht nicht wegen Olympia!

Und 96 Prozent der Sportstätten sind innerhalb von wenigen Minuten von der nächsten ÖPNV-Haltestelle leicht zu Fuß erreichbar. Statt des behaupteten Verkehrschaos entstehen durch den Ausbau von U- und S-Bahn vielmehr „Olympic Lanes“ auf Schienen. Aber statt mich über einzelne Argumente zu ärgern, will ich lieber die Chancen in den Blick nehmen. Es gibt doch keinen Automatismus, dass wir Fehler anderer Austragungsstädte wiederholen – gerade in München. Wir müssen nur den Mut haben, das auch umzusetzen.

Wie hoch müsste die Zustimmung zu dieser Bewerbung im Rahmen des Bürgerbegehrens am 26. Oktober 2025 aus Ihrer Sicht ausfallen, um sinnvollerweise an der Bewerbung festzuhalten? Schließlich wird die Unterstützung durch die Bevölkerung als ein Kriterium bei der Bewerbung herangezogen.

Natürlich würden wir uns über ein starkes Votum freuen, das höher liegt als bei 50,1 Prozent. Die demokratische Legitimation einer Entscheidung bei einer Ja-Nein-Frage und die Weiterverfolgung der Bewerbung bemisst sich aber genau an dieser Grenze. Der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern verbietet eine überzogene Erwartung genauso wie der schlichte Rückblick in die Vergangenheit: Schließlich sind bislang sämtliche Olympia-Referenden in Deutschland gescheitert. Daher freue ich mich über 50 Prozent + x, egal wie hoch dieses x am Ende sein wird. Kurz gesagt: Wenn die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, steht es uns gar nicht mehr zu, Nein zu sagen!

Selbst wenn das Bürgerbegehren am 26. Oktober zugunsten einer Olympiabewerbung Münchens ausgeht, hat der Deutsche Olympische Sportbund, der nur eine Bewerbung an das IOC schicken wird, noch die Wahl. Auch Hamburg, Berlin und die Rhein-Ruhr-Region wollen sich bewerben. Warum sollte der DOSB sich für München entscheiden?

Ganz einfach: Weil wir das nachhaltigste Konzept haben, nahezu alle Sportstätten schon da sind und diese auch noch zum größten Teil Olympische Geschichte atmen – in einem Park, den es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Das ist für Olympia wie nach Hause kommen – in eine Stadt, in der die Athleten, die Gäste, die Sportstätten und die Einheimischen dicht beieinander sind. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben das einmal so formuliert: „Olympische Spiele, die in ein mögliches Welterbe zurückkehren – ein besseres Angebot kann man eigentlich nicht machen.“ Außerdem haben wir international eine große Ausstrahlung mit dem, was Münchner Lebenskultur und den Standort ausmacht – vom Oktoberfest über Trachten bis hin zu Biergärten und Global Playern wie dem FC Bayern oder BMW. Dass wir hier Besonderes auf die Beine stellen, haben wir zuletzt in großer Regelmäßigkeit bewiesen, bei den European Championships genauso wie bei den Fußballereignissen und den NFL Games.

Letzte Frage: Was, wenn am 26. Oktober keine Mehrheit für eine Olympiabewerbung zusammenkommt?

Ich habe immer gesagt, dass wir das nur machen, wenn es die Bevölkerung auch will. Wenn der Wille nicht ausreichend da ist, passiert es auch nicht. Die Bewerbung ist dann Geschichte. In München wird das Leben trotzdem weitergehen – mit all den schönen Facetten unserer Stadt und auch mit anderen Sportveranstaltungen. Das war ja vorher auch schon so. Ich freue mich dann genauso auf die Handball-WM 2027 und das Deutsche Turnfest 2029 – und alles, was sonst noch kommt.

Die Fragen stellte Ben Krischke.