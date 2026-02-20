Debatte über mögliches Olympia 2036 - Steinmeier demonstriert das Gegenteil von mutiger Staatsräson

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier möchte nicht, dass Olympia 2036 in Deutschland stattfindet – wegen Hitlers Propagandaspielen 1936. Wer ausgerechnet dieses Jahr vom Tisch wischt, sagt im Kern: Wir trauen uns die Konfrontation nicht zu.