Olympische Ringe vor dem Louvre in Paris, wo 2024 die Olympischen Spiele stafffanden / picture alliance/dpa | Jan Woitas

Debatte über mögliches Olympia 2036 Steinmeier demonstriert das Gegenteil von mutiger Staatsräson

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier möchte nicht, dass Olympia 2036 in Deutschland stattfindet – wegen Hitlers Propagandaspielen 1936. Wer ausgerechnet dieses Jahr vom Tisch wischt, sagt im Kern: Wir trauen uns die Konfrontation nicht zu.

VON FLORIAN HARTLEB am 23. Februar 2026 6 min

Florian Hartleb

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

Frank-Walter Steinmeier findet Olympia in Deutschland gut – nur bitte nicht 2036. Zu heikel, zu geschichtsschwer, zu riskant. Lieber 2040 oder 2044. Das ist die Sorte Satz, die klingt wie Verantwortung und sich anfühlt wie Ausweichen. Und sie passt leider perfekt zu einem Präsidenten, der in heiklen Fragen gern das tut, was er am besten kann: abwägen, dämpfen, verschieben. Steinmeier als hölzerner, risikoaverser Technokrat der Erinnerungskultur – das ist nicht nur ein böses Etikett, es ist eine Diagnose.

christoph ernst | Mo., 23. Februar 2026 - 07:44

beweist halt immer wieder formidablen Sinn für Symbolkraft, Takt und Timing. Falls man für einen freie Republik von einem freigeistigen 'Bürgerpräsidenten' träumt, hat es einen gegeben, der weniger für das Amt geeignet war. Doch als Gegenteil des mündigen Citoyen verkörpert er blendend den Geist der neu-autoritären Untertanenepoche.

Günter Johannsen | Mo., 23. Februar 2026 - 09:55

Medin Vorschlag: Schickt Steinmeier nach Hause zugunsten einer neuen guten Kandidatin Julia Klöckner!
Darf man als Demokrat und Bundespräsident einer islamistischen Diktatur zum Jubiläum der sogenannten islamistischen "Revolution" gratulieren? Im Namen des Deutschen Souverän, der nicht mal gefragt wurde? Ich denke: klares NEIN! Allein die Wortwahl "Revolution" war zum Fremd-Schämen unsinnig, denn damit wird die "Friedliche Revolution" 1989 in den Schmutz gezogen und das deutsche Volk auf perfide Weise wieder instrumentalisiert, um eine mörderisch-islamistische Diktatur salonfähig zum machen. Genosse-BP Steinmeier ist NICHT mein Bundespräsident. Seine zweite Amtszeit hat das Amt endgültig beschädigt!

Rainer Mrochen | Mo., 23. Februar 2026 - 08:29

"Das ist eine erstaunlich kleinmütige Selbsteinschätzung für ein Land, das gern von seiner „wehrhaften Demokratie“ spricht."
"Unsere Demokratievertreter" scheinen zu ahnen, daß ihr eigenes Handeln, im derzeitig politisch, juristischem Umfeld, als nicht mehr ganz so demokratisch, von Aussen, wahrgenommen werden könnte. (Corona-Justiz, Einschränkung der Meinungsfreiheit, verbale Angriffe auf neue Medien etc.). Aber vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Schliesslich greift der "böse Russe" ja bekanntermassen 2029 an, theoretisch jedenfalls. Wozu dann noch in ein Event investieren, daß unter den Bedingungen obsolet wäre. Der Genosse Parteiapparatschik BP mag den Teil der Deutschen, die nicht auf Linie aber mit Rückgrat ausgestattet sind, ohne hin nicht. Soweit es Olympische Spiele überhaupt anbelangt, muss absolut hinterfragt werden, wie nachhaltig die Investitionen überhaupt sind? Aber das ist ja nicht der Gedanke des Artikels. BP S. ist nun mal kein Transzendierer.

IngoFrank | Mo., 23. Februar 2026 - 09:08

werden.
Damit meine ich ausdrücklich nicht die Verantwortung Deutschlands der Judenverfolgung & d WK II.
Aber, der WK II hatte seine Ursachen im I. WK an dem Deutschland die Alleinschuld tragen musste.
Außerdem sind wir bereits in der vierten Generation mit Eltern In den 30igern geboren, wir selbst in den 50 zigern unsere Kinder in den 70zigern und unsere Enkel in den 2000 geboren meiner Meinung frei von jeglicher Schuld sind …..
Aber das sind sie eben, die grünLinken Haltung zeigenden, ihre Demokratie verteidigenden Wohlstandsverwöhnten, die lieber Hunde halten statt Kinder zu zeugen ……vom Leben und der Wirklichkeit weit, sehr weit entrückt und den Kontakt zum Volk Verlorenen.
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

"Aber das sind sie eben, die grünLinken Haltung zeigenden, ihre Demokratie verteidigenden Wohlstandsverwöhnten, die lieber Hunde halten statt Kinder zu zeugen …… "
Für Hunde braucht es keine Verantwortung. Außerdem sind Hunde "treudoof" und folgen auf´s Wort - den Befehl. Ein solches Volk wünscht sich doch jeder linke "Demokrat" ... !

A. Rusch | Mo., 23. Februar 2026 - 09:32

....denn wer will eigentlich ernsthaft eine milliarden-(wenn's reicht) teure Show ausgerechnet in DAS Fass ohne Boden im Land holen, wo ausser Kostenexplosionen bei Grossprojekten schon seit Jahrzehnten kaum etwas klappt? Und wo allein schon das symbolkräftige Datum ein wohl kaum mehr übertreffbares Gemisch aus Gut-sein-wollen und Planungswirrwarr erzeugen dürfte? Und es sind noch 10 lange Jahre Zeit, für Sonderwünsche, Änderungen, Klagen und Glerichtsverfahren usw usw. Nein, man will es sich lieber nicht vorstellen, wiie das bei Ausbleiben eines Wunders ausgehen muss. Lasst es sein. Gute Idee, aber nicht beim derzeitigen und absehbar auch zukünftigen Zustand des Landes. Hier braucht es Reformen, keine Show

