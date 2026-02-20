- Steinmeier demonstriert das Gegenteil von mutiger Staatsräson
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier möchte nicht, dass Olympia 2036 in Deutschland stattfindet – wegen Hitlers Propagandaspielen 1936. Wer ausgerechnet dieses Jahr vom Tisch wischt, sagt im Kern: Wir trauen uns die Konfrontation nicht zu.
Frank-Walter Steinmeier findet Olympia in Deutschland gut – nur bitte nicht 2036. Zu heikel, zu geschichtsschwer, zu riskant. Lieber 2040 oder 2044. Das ist die Sorte Satz, die klingt wie Verantwortung und sich anfühlt wie Ausweichen. Und sie passt leider perfekt zu einem Präsidenten, der in heiklen Fragen gern das tut, was er am besten kann: abwägen, dämpfen, verschieben. Steinmeier als hölzerner, risikoaverser Technokrat der Erinnerungskultur – das ist nicht nur ein böses Etikett, es ist eine Diagnose.
