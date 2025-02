Anlass für den Streit sollen unterschiedliche Auffassungen über den jüngsten Migrationsvorstoß der Union mit Stimmen der AfD gewesen sein. Dabei soll Scholz der Union auch rassistische Motive unterstellt haben. Der Focus, der zuerst darüber berichtete, fasst die Szene so zusammen: „Als CDU-Politiker Joe Chialo einwandte, ob er [Olaf Scholz] das wirklich so meine mit dem Rassismus der CDU, jener Partei also, in deren Bundesvorstand er sitzt, fuhr Scholz ihn an, er, der Schwarze, sei nicht mehr als ein Feigenblatt.“ Der Journalist Paul Ronzheimer wiederum erzählt in seinem aktuellen Podcast, dass der Begriff „Schwarzer“ nicht gefallen sei.