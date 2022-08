So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Trotz Kriegs in der Ukraine, drohender Gasmangellage, der Vorbereitung auf den neuen Corona-Winter oder der gravierenden Folgen der Trockenheit auf Logistik, Energieversorgung und Landwirtschaft: In dieser Woche beschäftigte nichts so das deutsche Gemüt wie eine Bundespressekonferenz von Olaf Scholz (SPD) und Mahmud Abbas, dem Präsidenten von Palästina.

Der Hintergrund der Aufregung: Als Abbas am Ende der Pressekonferenz Israel vorwarf, gegenüber Palästina bereits „50 Holocausts“ begangen zu haben, versäumte es der deutsche Regierungschef, hierauf zu reagieren. Stattdessen erklärte dessen Pressesprecher Steffen Hebestreit die Konferenz – wie offenbar protokollarisch geplant – für beendet. Und so stand unwidersprochen die These im Raum, Israel tue mit den Palästinensern ungefähr dasselbe wie einst die Nazis mit den Juden.