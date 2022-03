Denn das Lavieren hat Scholz in den vergangenen Jahren zur Perfektion getrieben. Die Schweigsamkeit kommt dann ganz von selbst, wenn nicht einmal zwischen den Zeilen etwas wartet, was den Zitatesammler wirklich weiterbringt in seiner Mission. Doch wie dem auch sei: Am Sonntagabend konnte Scholz zur passablen Sendezeit ab 22 Uhr in der ARD nicht nur zu Anne Will sprechen, sondern im Prinzip auch zum deutschen Volk, das einerseits gebannt in die Ukraine blickt und sich immer noch fragt, welcher Teufel Wladimir Putin eigentlich reitet. Inklusive aller Schreckensmeldungen, etwa aus Mariupol, die damit einhergehen.