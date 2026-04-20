Pflug
Alter Pflug eines bäuerlichen Freiluftmuseums / picture alliance / imageBROKER | Kurt Möbus

Ökofeministische Landwirtschaft Frauen vor den Pflug!

Nach Ackern ohne Chemie und Gene kommt jetzt das Ackern ohne Traktor. Der Bayerische Rundfunk stellte das Konzept gerade vor. Aus ökofeministischer Sicht ist der Vorschlag allerdings nicht zu Ende gedacht. Eine Glosse.

VON LUDGER WESS am 21. April 2026 3 min

Ludger Weß

Autoreninfo

Ludger Weß schreibt seit den 1980er Jahren über Wissenschaft, vorwiegend Gen- und Biotechnologie. Davor forschte er als Molekularbiologe an der Universität Bremen. 2017 erschienen seine Wissenschaftsthriller „Oligo“ und „Vironymous“ und 2020 das Sachbuch „Winzig, zäh und zahlreich - ein Bakterienatlas“.

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Seit Jahr und Tag empfiehlt der öffentliche Rundfunk landauf, landab die Biolandwirtschaft. Die, so lautet die märchenhafte Erzählung, kommt „ohne Chemie und Gene“ aus und arbeitet „mit der Natur“ statt gegen sie. Es ist ein Märchen, aber ein schönes. Die Biolandwirtschaft arbeitet selbstverständlich mit Genen, wobei sie bei deren Veränderung mit krebserregenden Giften und Atomstrahlen nachhilft. Zu ihren „chemiefreien“ Präparaten gehören das Schwermetall Kupfer und Pyrethrum, ein Extrakt aus Giftpflanzen. 

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Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 21. April 2026 - 11:09

Bewunderung für das starke Geschlecht, die Frauen also, geschrieben.
Ich bin ja ein großer Fan der biodynamischen Landwirtschaft und den Traktor kann man doch mit biologischen Krafstoffen beibehalten?
Hat der Autor evtl. die Dimension biologisch-dynamischen Düngens noch nicht erfasst?
Hat die nicht etwas mit Homöopathie zutun oder muss ich noch einmal nachschauen?
Noch einmal geschaut:
Die Demeterdüngemittel enthalten "Schafgarbe, Kamille, Brennessel, Eichenrinde, Löwenzahn und Baldrian" (Wiki)?
Die Apotheke der Natur also.
Das reicht bei uns auch.
Ich würde das niemals irgendjemandem vorschreiben, wer nicht danach strebt, so sei es.
Es gibt sicher viele ähnliche Heilpflanzen, weltweit.
Es soll auch eine "Bodenhomöopathie" geben.
Wie auch immer, ich weiss um die evtl. "Rechtslastigkeit" Steiners, aber dass Herr Sellner wohl irgendetwas mit Homöopathie zutun hat, macht ihn mir nicht sympathischer.
"Mit Natur gegen Natur" wäre für mich ein Unding...

Ich wünsche Ihnen, dass Sie nie in die Situation geraten, an einem Karzinom zu erkranken und auf homöopathische „Arzneimittel“ angewiesen zu sein. Das mag für die Sekte der Amish People akzeptabel sein, nicht aber für fortgeschrittene medizinische Behandlung.

die den Stoffwechsel zur Heilung anregen will, bzw. wieder in die Balance bringen will.
Sogesehen würde ich darauf evtl. nicht verzichten wollen.
Aber Krebs und die meisten schweren Erkrankungen stellen eine starke "Entgleisung" des Stoffwechsels dar.
Das gehört m.E. in medizinische Hände.
Aber auch da gibt es eine ganzheitliche, eine Naturmedizin etc.
Viele Arzneimittel bedienen sich aus der Apotheke der Natur.
Wir z.B. mit ASS/Weidenrindenextrakt oder Baldrian etc.
Ich setze sehr auf Schulmedizin.
Erhalten wir uns bitte...

Martin | Di., 21. April 2026 - 12:34

Mit ernstem Hintergrund. Ich dachte an unseren "Frühling " der hier einige zeit seine Thesen zum besten gegeben hat. Er würde wahrscheinlich als erster die Ökosozlistische 3-felder-wirtschaft, Askese und Rückschritt fordern. Und er würde vermutlich als einer der ersten verhungern, weil im "vorwärts" nicht das Anspannung eines Friesen oder kaltblüters nebst 3-felder-wirtschaft erklärt wird.
Zum ernsten teil: die naive einfältigkeit dieser ökofreaks lässt mich immer wieder erschauern. Vergessen die Hungersnöte mitten in Europa in Irland, Deutschland, Russland usw mit unglaublich vielen Toten. Krankheiten wie kartoffelfäule. Malthus mit seinem Gesetz vom abnehmenden grenzerteag .
Erst technologie und Fortschritt in der Landwirtschaft, die Erfindung des kunstdüngers (hydro in Norwegen, haber-bosch) haben die Ernährung der Menschheit mit heute über 8 Milliarden Menschen erst möglich gemacht. Mich entsetzt dieser Zynismus dieser ökofreaks, die in die Vergangenheit zurück wollen.

Martin | Di., 21. April 2026 - 12:41

Es ist schlimm, dass das TV so einen Unsinn ohne nachzudenken veröffentlicht. Ich möchte nicht verhungern, an Blinddarmentzündung sterben, dem adligen die prima nocte und den zehnt geben und an meine Scholle gebunden sein. Was sind das eigentlich für gedankenlose spießige Biedermeier, die das wollen? Und warum wird so ein Quatsch im Fernsehen gezeigt.
Es ist phantastisch, welche Fortschritte die welt seit den 80er Jahren gemacht hat. Die meisten der schrecklichen hungerskatastrophen sind vorbei!
Und dann meinen ökofreaks Werbung für ein zurück in die Vergangenheit machen zu müssen? Na, was will man dazu groß sagen, wenn man in einem land, in dem die politische elite der Ansicht ist, das weltklima aus moralischen Gründen retten zu müssen.
Erinnert an die Askese und das büssertum im Mittelalter. Penetentiam agite, zurück zur Scholle.

Ingo Frank | Di., 21. April 2026 - 12:45

geworden ?
Die Verfechter der Bio Landwirtschaft sollten sich mal aufs Kartoffelfeld scheren, was nicht gegen Kartoffelkäfer gespritzt ist, und diese samt Larven ablesen.
Die essen nie wieder Kartoffeln oder Produkte die aus Kartoffeln hergestellt sind.
Das Gleich bei Obst. Glauben diese Ökos die Äpfel wachsen alle gleich groß in gleicher Farbe an den Bäumen und halten sich noch viele Monate nach der Ernte und das ohne Spritzen und späterer Behandlung.
Ich habe noch meine Bio Äpfel die am Stielansatz braun werden. Die müssen vor Verzehr ausgeschnitten werden und schmecken immernoch. Allerdings passen die dann nicht in bunte Bio- Bilder
Und zum ackern mit Pferden …… 2% der Werktätigen arbeiten aktuell in der Landwirtschaft. Super ABM Maßnahme,
wenn’s keine Industriearbeitsplätze mehr im Butland gibt.
Mit besten Gruß a d Erfurter Republik

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