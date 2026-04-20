- Frauen vor den Pflug!
Nach Ackern ohne Chemie und Gene kommt jetzt das Ackern ohne Traktor. Der Bayerische Rundfunk stellte das Konzept gerade vor. Aus ökofeministischer Sicht ist der Vorschlag allerdings nicht zu Ende gedacht. Eine Glosse.
Seit Jahr und Tag empfiehlt der öffentliche Rundfunk landauf, landab die Biolandwirtschaft. Die, so lautet die märchenhafte Erzählung, kommt „ohne Chemie und Gene“ aus und arbeitet „mit der Natur“ statt gegen sie. Es ist ein Märchen, aber ein schönes. Die Biolandwirtschaft arbeitet selbstverständlich mit Genen, wobei sie bei deren Veränderung mit krebserregenden Giften und Atomstrahlen nachhilft. Zu ihren „chemiefreien“ Präparaten gehören das Schwermetall Kupfer und Pyrethrum, ein Extrakt aus Giftpflanzen.
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