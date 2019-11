Und welch ein Glück: Vor zwei Wochen trat Chlöe Swarbrick auf den Plan. Chlöe Swarbrick muss man nicht kennen. Sie ist eine junge Abgeordnete der Green Party of Aotearoa New Zealand. Anfang November geriet sie in das globale Scheinwerferlicht der sozialen Medien. Auf den Zwischenruf eines Abgeordneten der konservativen New Zealand National Party (Todd Muller), antwortete sie nämlich mit der flapsigen Bemerkung: „Okay, Boomer“.