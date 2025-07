Denn wann wurden die drei Testfolgen von „Klar“ ausgestrahlt? Mittwochabend, 22 Uhr, NDR. Ein Sendeplatz, ungefähr so prestigeträchtig und öffentlichkeitswirksam wie ein Werbeplakat in Oberhausen. Produziert von NDR und BR, redaktionell offenbar genau so mutig, wie das Umfeld des ÖRR es zulässt. Kein Wunder, dass der Verdacht aufkommt, hier sollte lediglich kurz demonstriert werden, dass man es ja mit der Meinungsvielfalt versucht hat.