Der große Kramladen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hält manche Überraschung bereit. Da jeder Zuschauer sich sein eigenes Programm zusammenstellt, können mitunter erhellend skurrile Fernsehabende dabei entstehen. So geriet mir an einem Sonntagabend durch Zufall folgendes Potpourri: Zuerst wurde in den Nachrichten von einem Messerattentäter berichtet, der 2023 aus Syrien als Flüchtling gekommen war und in Bielefeld fünf Menschen schwer verletzt hat. Danach gab es im Politikmagazin einen Beitrag zur „gesichert rechtsextremen AfD“. Ein Beweis für die rechtsextreme Haltung sollte eine Deutschlandkarte sein, auf der alle Messerangriffe von Flüchtlingen verzeichnet werden.

Mein dritter TV-Schnipsel rundete dieses Bild zu der seltsamen Erkenntnis des Abends. Am Ende des „Polizeiruf 110“ überreicht die Kommissarin den drei Zeugen eine Pistole. Sie sei bei einer Ermittlung übrig geblieben und könne den dreien bei der Selbstverteidigung helfen. Die Zeugen hatten gegen zwei Albaner ausgesagt, die als Teil eines Mafiaclans einen Mord verübt hatten und dafür zu nur vier Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Da mit einer baldigen Freilassung zu rechnen und die Mafia bekanntlich nachtragend sei, rät die Kommissarin zur Selbstjustiz.