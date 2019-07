Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht von vielen Seiten unter Beschuss. Als Rentenversorgungssystem mit angeschlossener Contentproduktion wurde er schon verspottet, als „Staatsfunk“ verhöhnt. Der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat gerade eine „Inzucht in den Redaktionsstuben“ beklagt und eine Dominanz grün-linker Weltsicht. Wer sich den täglichen Tort der „Tagesthemen“ oder des „heute Journals“ antut, kann den Eindruck gewinnen, dass Ausgewogenheit in der Kommentierung ein scheues Reh ist. Der Höhenflug der Grünen erfährt Geleitschutz, Migration und Europäische Union werden a priori begrüßt. Die Marktwirtschaft hat meistens Pech. Auch in der Berichterstattung siegt zuweilen die Haltung über das Faktum. Und Haltung nistet links der Mitte.