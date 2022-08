So erreichen Sie Bernd Stegemann:

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschienen von ihm das Buch „Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“ bei Klett-Cotta und „Wutkultur“ bei Theater der Zeit (August 2021).

Das oberbayerische Dorf Oberammergau hat im Jahre 1632 ein Gelübde abgelegt. Wenn die Pest das Dorf verschont, so wollen seine Einwohner alle zehn Jahre die Passionsgeschichte aufführen. Im Jahr 1633 wurde das Gelübde zum ersten Mal mit einer Aufführung der Leidensgeschichte Jesu eingehalten, und seitdem hat die Pest keinen Einwohner von Oberammergau mehr dahingerafft. So sagt die Legende. Seitdem haben sich die Oberammergauer an ihr Gelübde gehalten und die Passionsspiele alle zehn Jahre aufgeführt. Es gab bisher nur zwei Unterbrechungen. Einmal wurde wegen der vielen Opfer des Ersten Weltkriegs die Aufführung von 1920 auf 1922 verschoben. Und 1940 fiel die Passion wegen des Zweiten Weltkriegs aus.

Im Jahr 2020 wäre es wieder so weit gewesen, und die Vorbereitungen liefen wie seit fast 400 Jahren. Bereits ein Jahr vor der Premiere wurde der Haar- und Barterlass ausgehängt. Hierin werden alle Oberammergauer aufgefordert, sich nicht mehr die Haare und Bärte zu schneiden, wenn sie denn als jüdisches Volk auf die Bühne wollen. Von diesem Erlass sind nur die Darsteller der Römer ausgenommen, denn bekanntlich haben die historischen Römer sich rasiert und fielen durch ihre scharf geschnittenen Frisuren auf. Doch 2020 war alles anders. Die Corona-Epidemie zog von China aus durch die Welt. Und so kam es zu der bösen Pointe, dass die Passionsspiele, die einst zur Abwehr der Pest erfunden wurden, einer Seuche des 21. Jahrhunderts zum Opfer fielen.