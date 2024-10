Bezeichnenderweise hat Wenders nicht konkret aus dem musikalischen Schaffen der Band zitiert. Das taten in einer peinlichen Szene vor dem Varieté allein die fünf „Omas gegen Rechts“, die den Hosen gratulieren wollten. Ein Kameramann brachte diese tatsächlich dazu, die Sauf-Hymne „Eisgekühlter Bommerlunder“ anzustimmen. Was ist nur aus dem Punkrock geworden? Und was aus einem Staat, der Staatspreise an Bands verleiht?