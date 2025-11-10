ZDF-Intendant Norbert Himmler
ZDF-Intendant Norbert Himmler / picture alliance/dpa | Arne Dedert

Minister fordert Stellungnahme von ZDF-Intendanten „Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre das ein gravierender Vorgang“

NRW-Medienminister Nathanael Liminski fordert nach den Vorfällen um ZDF-Journalist Halbach und die Zusammenarbeit mit einem mutmaßlichen Hamas-Terroristen eine Stellungnahme von Intendant Himmler. Im Cicero-Interview betont er, dass Aufarbeitung Vertrauen schafft.

INTERVIEW MIT NATHANAEL LIMINSKI am 10. November 2025

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Nathanael Liminski ist ein deutscher Politiker der CDU. Er ist Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Liminski studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht in Bonn und gilt als enger Vertrauter von Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Herr Liminski, Sie haben den ZDF-Intendanten Norbert Himmler um eine Stellungnahme zu den jüngsten Vorwürfen gebeten. Konkret geht es darum, dass das ZDF in einem Beitrag mit einem Journalisten zusammengearbeitet hat, der sich später als Hamas-Terrorist herausstellte. Was genau erwarten Sie sich von dieser Stellungnahme und von der weiteren Klärung des Vorgangs?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Christa Wallau | Mo., 10. November 2025 - 15:38

Wenn Sie etwas von Ihrem Vater haben, den ich öfter auf Veranstaltungen sehen bzw. reden hören durfte und dessen Bücher (teils zusammen mit seiner Frau geschrieben) ich gelesen habe, dann nehme ich Ihnen ab, daß Sie sich tatsächlich für eine Reform des ÖRR einsetzen.

Ihr leider zu früh verstorbener Vater (lange Zeit beim DLF tätig) gehörte noch zu den Journalisten, die ihren Auftrag nicht in der Untermauerung einer bestimmter, einseitiger Haltungen sahen, sondern in klarer, neutraler Berichterstattung und vorurteilsfreier Aufklärung von Sachverhalten.

Ob überhaupt noch eine Reform der bestehenden ö. r. Anstalten möglich ist und nicht stattdessen ein totaler Umbau stehen muß, das ist die entscheidende Frage.
M. E. ist die Verkrustung (der links-grüne Filz) viel zu weit fortgeschritten, als daß man innerhalb des Systems grundlegend noch etwas ändern könnte.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.