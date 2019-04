Lawine der Spendenbereitschaft

Es dauerte nur wenige Stunden, da meldete sich eine andere, nicht weniger bedeutende Familie zu Wort, die den Pinaults seit Jahren in leidenschaftlicher Abneigung verbunden ist: die Arnaults. Ganze 200 Millionen Euro wolle man für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen, so ließ man verlauten. Um das Ganze einzuordnen, muss man wissen: Die Pinaults und die Arnaults, das ist wie die Medici und die Strozzi im Florenz der Renaissance oder wie die Buddenbrooks und die Hagenströms in der Welt der Literatur: man mag sich nicht und versucht sich zu übertrumpfen. Etwa beim Besitz von Luxusmarken, dem Erwerb von Kunstwerken oder den besten Weinlagen. Oder eben bei Spenden. Schneller sind fast immer die Pinaults, so auch am vergangenen Montag. Dafür sind die Arnaults reicher. Auf knapp 70 Milliarden Euro wird das Vermögen von Bernard Arnault geschätzt.