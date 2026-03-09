Norbert Himmler und die Intendantenwahl - Wenige blockieren das ZDF für alle

Am Freitag steht Norbert Himmler zur Wiederwahl als ZDF-Intendant – ohne Gegenkandidaten. Dabei bräuchte der Sender für die notwendigen Reformen eine juristisch unbelastete Führung mit sauberem Compliance-Willen und journalistischem Kompass.