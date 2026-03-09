- Wenige blockieren das ZDF für alle
Am Freitag steht Norbert Himmler zur Wiederwahl als ZDF-Intendant – ohne Gegenkandidaten. Dabei bräuchte der Sender für die notwendigen Reformen eine juristisch unbelastete Führung mit sauberem Compliance-Willen und journalistischem Kompass.
Wie unterm Brennglas werden wenige Tage vor der Neuwahl der Führungsspitze für die größte Sendeanstalt Europas die Sünden vergangener Jahre und Jahrzehnte deutlich: Ganz Deutschland ärgert sich beim KI-Skandal darüber, dass selbst bei größtem Versagen wieder zur klassischen ZDF-Methode des Vertuschens und Verharmlosens gegriffen wird. Und dass die wenigen ZDF-Mitarbeiter, denen diese Fehler auffallen, intern niedergemacht werden.
