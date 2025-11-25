Nora Gomringer im Porträt - Die Sprache des anderen

Die Schriftstellerin Nora Gomringer hat ein sehr persönliches Buch über ihre verstorbene Mutter geschrieben. Kurz vor der Veröffentlichung verliert sie auch ihren Vater, den Dichter Eugen Gomringer – und ringt nun mit Sprache, Erinnerung und ihrer eigenen literarischen Herkunft.