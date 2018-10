Der in Genf tagende Menschenrechtsausschuss hat Frankreich gerügt, weil in Frankreich der Nikab verboten ist. Nikab heißt das größte anzunehmende Kopftuch für Musliminnen, mit dem diese sicherstellen, dass von ihrem Gesicht nur die Augen zu sehen sind. Wer den pechschwarzen Nikab trägt, verschwindet aus der Öffentlichkeit, in der er sich gleichwohl befindet. Nikab-Frauen sind ein wandelndes Veto gegen Integration. Und sie sind in gesteigerter Form, was alle muslimischen Frauen sind, die in der Öffentlichkeit Kopftuch tragen: „Opfer der männlichen Herrschaft“ im Islam. So schreibt es einer, der es wissen muss, Abdel-Hakim Ourghi.