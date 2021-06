Nomadland (Start 1. Juli)

Sehnlichst erwartet seit seiner Premiere beim Festival in Venedig im September 2020 und seinem Siegeszug durch die Award Season mit drei Oscars, darunter die wichtigsten: Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin Frances McDormand sowie zahlreichen weiteren Preisen (unter anderen vier British Film Awards und zwei Golden Globes). „Nomadland“ etablierte Frances McDormand endgültig als vielleicht wichtigste, interessanteste, facettenreichste und un-divenhafteste Schauspielerin ihrer Generation. Mit ihrer Rolle der Fern verleiht sie einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes in einem rostigen Autobus durch den Westen der USA von Job zu Job reist, um sich ihren bescheidenen Lebensunterhalt zu verdienen, unglaubliche Würde. Als moderne Nomadin verkörpert sie etwas, was zeitgemäßer nicht sein könnte: eine Wanderbewegung der Arbeit entgegen, ohne Verwurzelung und Absicherung, wie es sie tatsächlich im einstigen Wirtschaftswunderland USA gibt. Chloé Zhao, Regisseurin mit chinesischen Wurzeln, schickt ihre Protagonisten on the road – neben Frances McDormand und David Strathairn nur Laiendarsteller, echte Nomaden, nutzt den Western-Topos der Konfrontation des Menschen mit den Weiten der Natur und interpretiert ihn neu. Starkes Kino, das Demut zeigt vor seinen Figuren und uns in unserer Menschlichkeit anspricht.

Ich bin dein Mensch (Start: 1. Juli)

Maria Schraders Sci-Fi-Comedy sorgte bei der diesjährigen Berlinale für Furore: Im neuen Drama der für die Serie „Unorthodox“ vielfach ausgezeichneten Regisseurin werden philosophische Fragen lässig und witzig in Form einer romantischen Komödie verhandelt. Wissenschaftlerin Alma (ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären: Maren Eggert) erklärt sich zu Forschungszwecken bereit, drei Wochen lang Tisch und Bett mit dem humanoiden Roboter Tom (spricht Deutsch mit hinreißend britischem Akzent: Dan Stevens) zu teilen. Das Projekt soll klären, ob Roboter als mögliche Lebenspartner von Menschen zugelassen werden können. Alle Irrungen und Wirrungen der Gefühle vorprogrammiert! Schrader, die schon mit dem Stefan-Zweig-Drama „Vor der Morgenröte“ überzeugte, dreht in Kürze ihren ersten US-Film nach dem New York Times-Bestseller „She Said“ um die beiden Reporter, die den Weinstein-Sex-Skandal aufdeckten.

Catweazle (1. Juli)

Deutsche Adaption der britischen Kult-Serie aus den 1970er-Jahren, in der ein Hexenmeister 1020 vor den Normannen fliehen muss und sich und seine Kröte versehentlich in einen deutschen Keller zaubert. Der zwölfjährige Benny (Julius Weckauf aus „Der Junge muss an die frische Luft“) hilft ihm bei der Suche nach seinem Druidenstab, mit dessen Hilfe er in seine Zeit zurückkehren kann. Doch Catweazle findet immer mehr Gefallen an dieser seltsamen Moderne ...

Die deutsche Komödie von Sven Unterwaldt vereint den Regisseur erneut mit seinem „7 Zwerge“-Star Otto Waalkes. Und findet mit ihm ihren eigenen Ton und Humor.



Und los geht’s!

Jetzt also heißt es, den wohlklingenden Beschwörungen von der Bedeutung des Kinos Taten folgen lassen und die Filmtheater zurückzuerobern. Viele von Ihnen haben den Lockdown genutzt, aufwendig renoviert und in neue Technik investiert. Doch Filme sollten vor allem auf der großen Leinwand gesehen werden! Auch wenn es derzeit noch unter besonderen Hygienebestimmungen sein muss – sei’s drum. Film ab!