- Abweichende Meinung als Hirndefekt
Haben Konservative und Populisten einfach ein defektes Gehirn? In der Neurowissenschaft gibt es Vorstöße, nicht genehme politische Ansichten mit anatomischen Besonderheiten des Gehirns zu erklären. Die Therapie wird nicht lange auf sich warten lassen.
Wird die neue „biologische Neuropolitik“ bald unser Wahlverhalten und unsere Meinung zu aktuellen Themen im Hirn-Scan vorhersagen, uns gegebenenfalls sanktionieren und gezielten Interventionen aussetzen? Zwei neue Bücher sollten uns aufhorchen lassen, gerade da es schon einmal Versuche gab, über die Schädelform, im Sinne einer rassistischen „Phrenologie“ als Abbild des darin enthaltenen Gehirns, soziales Verhalten, Neigung zu Kriminalität und Eignung für die Gemeinschaft vorherzusagen. Ohne dass den Nationalsozialisten dabei Hirnscans oder Dopamin-Bestimmungen zur Verfügung gestanden hätten.
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