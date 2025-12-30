- Fürchtet euch nicht!
In seiner ersten Neujahrsansprache ruft Friedrich Merz zu Zuversicht auf. Nur braucht die ein begründetes Vertrauen in einen positiven Ausgang der Dinge. Ein Vertrauen, das vom Kanzler in 2026 endlich konsequent erarbeitet werden muss, statt nur beschworen zu werden.
„Zuversicht“ ist ein schönes Wort. Es meint, positiv nach vorne zu sehen. Sich nicht brechen zu lassen von den Unwägbarkeiten, durch welche diese landschaftlich schöne, aber gesellschaftlich auch zum Wahn neigende Bundesrepublik seit geraumer Zeit segelt. Mindestens seit den späteren Merkeljahren. Zuversicht heißt also, sich nicht endlos verrückt machen zu lassen von alldem, was seither schiefläuft oder schiefgelaufen ist.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.