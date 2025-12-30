Neujahrsansprache des Bundeskanzlers - Fürchtet euch nicht!

In seiner ersten Neujahrsansprache ruft Friedrich Merz zu Zuversicht auf. Nur braucht die ein begründetes Vertrauen in einen positiven Ausgang der Dinge. Ein Vertrauen, das vom Kanzler in 2026 endlich konsequent erarbeitet werden muss, statt nur beschworen zu werden.