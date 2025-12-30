Merz
Neujahrsansprache des Kanzlers / picture alliance/dpa/dpa-Pool | Kay Nietfeld

Neujahrsansprache des Bundeskanzlers Fürchtet euch nicht!

In seiner ersten Neujahrsansprache ruft Friedrich Merz zu Zuversicht auf. Nur braucht die ein begründetes Vertrauen in einen positiven Ausgang der Dinge. Ein Vertrauen, das vom Kanzler in 2026 endlich konsequent erarbeitet werden muss, statt nur beschworen zu werden.

VON BEN KRISCHKE am 31. Dezember 2025 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Zur Artikelübersicht

„Zuversicht“ ist ein schönes Wort. Es meint, positiv nach vorne zu sehen. Sich nicht brechen zu lassen von den Unwägbarkeiten, durch welche diese landschaftlich schöne, aber gesellschaftlich auch zum Wahn neigende Bundesrepublik seit geraumer Zeit segelt. Mindestens seit den späteren Merkeljahren. Zuversicht heißt also, sich nicht endlos verrückt machen zu lassen von alldem, was seither schiefläuft oder schiefgelaufen ist. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Hans-Hasso Stamer | Mi., 31. Dezember 2025 - 13:23

LINKS IST VORBEI ... 🤣🤣🤣

Zuversicht braucht Vertrauen. Wie vertrauenswürdig der Kanzler ist, hat er selbst gezeigt, als er am ersten Tag nach der Wahl SÄMTLICHE Wahlkampfversprechen rückstandsfrei entsorgte.

Diesem Mann kann ich nicht einmal mehr die Uhrzeit. Seine Rede werde ich mir nicht anhören.

Wolfgang Borchardt | Mi., 31. Dezember 2025 - 13:35

Alle Verantwortung wird an das abstrakte "Wir" delegiert. Aber die Regierenden wurden gewählt und werden dafür bezahlt, die Bedingungen zu gestalten, die dem "Wir" Handlungsspielräume und Wachstum eröffnen. Nur sie haben die Macht.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.