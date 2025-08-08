Toleranzparadoxon - Wenn ein Neugeborenes in Deutschland nach einem Hamas-Schlächter benannt wird

Ein Neugeborenes wird am Universitätsklinikum Leipzig nach dem Hamas-Schlächter Yahya Sinwar benannt. Und sein Name landet auf einer Willkommenstafel mit Herzchen. Ein weiterer Beleg dafür, auf welchem migrationspolitischen Irrweg wir uns befinden.