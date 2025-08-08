- Wenn ein Neugeborenes in Deutschland nach einem Hamas-Schlächter benannt wird
Ein Neugeborenes wird am Universitätsklinikum Leipzig nach dem Hamas-Schlächter Yahya Sinwar benannt. Und sein Name landet auf einer Willkommenstafel mit Herzchen. Ein weiterer Beleg dafür, auf welchem migrationspolitischen Irrweg wir uns befinden.
Das Universitätsklinikum Leipzig hat gerade für landesweites Aufsehen gesorgt – und musste dafür nicht mehr tun, als einer schönen Tradition nachzukommen. Wenn ein Kind geboren wird (und die Eltern keine Einwände haben), wird der Name des neuen Erdenmenschen auf eine Tafel geschrieben. Eingerahmt von vielen Herzchen steht da dann Timo oder Deniz oder Laura oder Wanda. Oder welcher Name auch immer den Eltern richtig erscheint. Aufsehen erregte das Universitätsklinikum nun aber, weil am 3. August Yahya Sinwar willkommen geheißen wurde, der um 03:34 Uhr das Licht der Welt erblickte – und dessen i-Punkt selbstverständlich auch als Herzchen gesetzt wurde.
Ein Kind, ein Name, ein Abgrund
Mir gehen beim Blick auf diesen Namen auf der Tafel zwei Dinge durch den Kopf. Zum einen, dass mir der kleine Junge leidtut, der von Eltern erzogen werden wird, die ihn schon vor seiner Geburt tief in ihren eigenen Hass getaucht haben. Wer nach dem 7. Oktober 2023 ein Kind nach dem Verantwortlichen für den bestialischen Überfall der Hamas benennt, dem mehr als 1.200 Israelis zum Opfer fielen, ist ein Extremist. Jedes Kind verdient ein liebevolles Umfeld, in dem es zu einem empathischen Menschen heranwachsen kann. Wer die Verbrechen der Hamas feiert, kann dieses Umfeld nicht bieten.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.