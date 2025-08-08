Sinwar
Ein Huthis-Unterstützer hält ein Sinwar-Plakat in die Höhe / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Osamah Abdulrahman

Toleranzparadoxon Wenn ein Neugeborenes in Deutschland nach einem Hamas-Schlächter benannt wird

Ein Neugeborenes wird am Universitätsklinikum Leipzig nach dem Hamas-Schlächter Yahya Sinwar benannt. Und sein Name landet auf einer Willkommenstafel mit Herzchen. Ein weiterer Beleg dafür, auf welchem migrationspolitischen Irrweg wir uns befinden.

VON GIDEON BÖSS am 10. August 2025 5 min

Autoreninfo

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

So erreichen Sie Gideon Böss:

Zur Artikelübersicht

Das Universitätsklinikum Leipzig hat gerade für landesweites Aufsehen gesorgt – und musste dafür nicht mehr tun, als einer schönen Tradition nachzukommen. Wenn ein Kind geboren wird (und die Eltern keine Einwände haben), wird der Name des neuen Erdenmenschen auf eine Tafel geschrieben. Eingerahmt von vielen Herzchen steht da dann Timo oder Deniz oder Laura oder Wanda. Oder welcher Name auch immer den Eltern richtig erscheint. Aufsehen erregte das Universitätsklinikum nun aber, weil am 3. August Yahya Sinwar willkommen geheißen wurde, der um 03:34 Uhr das Licht der Welt erblickte – und dessen i-Punkt selbstverständlich auch als Herzchen gesetzt wurde.

Ein Kind, ein Name, ein Abgrund

Mir gehen beim Blick auf diesen Namen auf der Tafel zwei Dinge durch den Kopf. Zum einen, dass mir der kleine Junge leidtut, der von Eltern erzogen werden wird, die ihn schon vor seiner Geburt tief in ihren eigenen Hass getaucht haben. Wer nach dem 7. Oktober 2023 ein Kind nach dem Verantwortlichen für den bestialischen Überfall der Hamas benennt, dem mehr als 1.200 Israelis zum Opfer fielen, ist ein Extremist. Jedes Kind verdient ein liebevolles Umfeld, in dem es zu einem empathischen Menschen heranwachsen kann. Wer die Verbrechen der Hamas feiert, kann dieses Umfeld nicht bieten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.