Neues Weimar? Was Charlie Kirks Tod für die Debattenkultur der USA bedeutet

Der Mord an Charlie Kirk erschüttert die USA. Der konservative Aktivist galt als Stimme der Jugend im Trump-Lager. Sein gewaltsames Ende wirft ein beunruhigendes Licht auf die Normalisierung politischer Gewalt in Amerika.

VON JAN UPHOFF am 11. September 2025 4 min

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Das Bild ist in den USA mittlerweile legendär. Der junge konservative Aktivist und Influencer Charlie Kirk sitzt auf dem Campus irgendeiner US-Universität. Vor ihm steht ein Tisch mit zwei Mikrofonen. Darauf ist immer groß zu lesen: „Prove me wrong“ („Beweise mir das Gegenteil“) oder „Change my mind“ („Ändere meine Meinung“). Nun ist Charlie Kirk tot – erschossen bei einer seiner Diskussionsrunden an der Utah Valley University.

Durch sein Engagement der letzten Jahre galt Kirk vor allem auch als die Stimme der Jugend im Lager von Donald Trump. Er war derjenige, der den „linken Campus“ durch seine Debatten zurückerobern sollte. Dadurch hat er sich jüngst den Respekt des Präsidenten verdient, dessen großer Wahlkampfslogan von Anfang an war, die US-Universitäten aus der „linken Hand“ zu befreien. Kirks Tod dürfte für das Lager von Präsident Trump ein herber Schlag sein. Noch gestern schrieb das Weiße Haus nach Bekanntwerden seines Ablebens: „Ein Kämpfer für die Wahrheit ist von uns gegangen. Sein Mut, sich den Feinden Amerikas zu stellen, wird unvergessen bleiben.“

