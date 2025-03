Wie wird man ein großer Musiker?

Wird dieses Grundbedürfnis dann in mehr oder weniger geregelte Formen kanalisiert, entsteht das, was wir Musik nennen – sei es in der musikalischen Früherziehung oder im Kinderchor. Wird dieser Weg dann weiter beschritten – etwa durch das Erlernen eines Instruments –, wird man zum Musiker. Geht man diesen Weg immer weiter, erwirbt man – ein gewisses Talent und großes Interesse vorausgesetzt – umfangreiche Fähigkeiten und ein tiefer gehendes Verständnis der Materie, durchaus vergleichbar mit dem Erlernen eines Handwerksberufs. Der Komponist Arnold Schönberg hat sich selbst als Tonsetzer bezeichnet. Er tat dies bewusst, um sich von der romantischen Vorstellung des „inspirierten Genies“ abzugrenzen. Schönberg wollte damit betonen, dass Komponieren auch ein Handwerk ist, das gelernt und methodisch ausgeführt wird – und nicht nur eine Frage der Inspiration.