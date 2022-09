In den USA hat der Kulturkrieg, der die Gesellschaft seit Jahrzehnten in zwei Lager polarisiert, seit einigen Jahren mit der Fokussierung auf neue linke identitätspolitische Weltanschauungen eine Schärfe erhalten, die dazu führt, dass „Ein falsches Wort“ genügt, um Lebenswege und Berufskarrieren umzustürzen. Einige dieser Fälle beschreibt René Pfister in seinem Buch. Aber auch kollektiv sind sie wirksam und so bestimmen diese identitätspolitischen Themen derzeit den politischen Wettbewerb. Zum Beispiel die Critical Race Theory, die einige dieser Ideologien zusammenfasst, ist in den USA nunmehr ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Mal zum Vorteil der Republikaner, die heftig dagegen opponieren, mal zum Vorteil der Demokraten, die darin eine Heilung der amerikanischen Sünden erkennen. Sie polarisiert und mobilisiert, weil sie Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern in verschiedener Weise erzürnt. In Virginia reichte das Thema einem Kandidaten der Republikaner, um Gouverneur zu werden.

Die „Mobmentalität im Netz“ Pfisters Bush geht weit über die Beschreibung der Folgen dieser in seinem Urteil quasi-religiösen Weltanschauungen in den USA hinaus. Er weist nicht nur auf die sozialen Folgen hin, wenn eine Gesellschaft ideologisch derart zerrissen wird, sondern legt auch die ideengeschichtlichen Wurzeln dieser Weltanschauungen frei. Der lange Schatten des französischen Soziologen Foucault legt sich über eine Betrachtung gesellschaftlicher Diskurse als Quelle von Macht und Ausdruck von beliebiger Festsetzung zugleich. Die „Mobmentalität im Netz“ und die Feigheit derer, die sich dem entgegenstellen müssten, es aber nicht tun, definieren die Maßstäbe des öffentlich Sagbaren neu. Und wer sich daran nicht hält, wird abgestraft.