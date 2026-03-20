- Ist die teilweise Legalisierung der Eizellspende eine gute Idee?
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erwägt, die in Deutschland bisher verbotene Eizellspende unter gewissen Bedingungen zu erlauben. Mit ihrem Anliegen ist sie nicht allein. Aber ist das aus ethischer Sicht eine gute Idee?
Eizellspende ist in Deutschland verboten und strafbar – Samenspende hingegen nicht. Ein Befund, der die Gemüter seit Langem bewegt und dessen Rechtfertigung zunehmend schwerfällt. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will den Kritikern der Vorschrift entgegenkommen und erwägt, eine Eizellspende zuzulassen, soweit es sich um Eizellen handelt, die eine Frau für eine eigene Fruchtbarkeitsbehandlung eingefroren hat, aber nicht mehr nutzen möchte. Derzeit werden solche Eizellen „verworfen“, das heißt vernichtet, wenn die Spenderin kein Interesse mehr daran hat.
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