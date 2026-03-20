Neue Pläne der Politik - Ist die teilweise Legalisierung der Eizellspende eine gute Idee?

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erwägt, die in Deutschland bisher verbotene Eizellspende unter gewissen Bedingungen zu erlauben. Mit ihrem Anliegen ist sie nicht allein. Aber ist das aus ethischer Sicht eine gute Idee?