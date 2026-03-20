Fötus
3D-Illustration eines Fötus / picture alliance / Zoonar | TIGULLA VIJAYA CHANDAR

Neue Pläne der Politik Ist die teilweise Legalisierung der Eizellspende eine gute Idee?

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken erwägt, die in Deutschland bisher verbotene Eizellspende unter gewissen Bedingungen zu erlauben. Mit ihrem Anliegen ist sie nicht allein. Aber ist das aus ethischer Sicht eine gute Idee?

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 22. März 2026

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

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Eizellspende ist in Deutschland verboten und strafbar – Samenspende hingegen nicht. Ein Befund, der die Gemüter seit Langem bewegt und dessen Rechtfertigung zunehmend schwerfällt. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will den Kritikern der Vorschrift entgegenkommen und erwägt, eine Eizellspende zuzulassen, soweit es sich um Eizellen handelt, die eine Frau für eine eigene Fruchtbarkeitsbehandlung eingefroren hat, aber nicht mehr nutzen möchte. Derzeit werden solche Eizellen „verworfen“, das heißt vernichtet, wenn die Spenderin kein Interesse mehr daran hat.

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Peter William | So., 22. März 2026 - 09:54

sollten sich die Frauen dafür bezahlen lassen können? Ihr Penner*innen von der CDU seid so weltfremd wie Aliens.

Leihmutterschaft geht bei euch auch nur altruistisch, dann macht es halt niemand!

Ihren dummen Text werde ich gar nicht erst lesen. Zeitverschwendung.

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